Tüm tartışmalardan uzakta, Türkiye 'nin doğusundaki dağlık bölgelerde çobanlık yapan Afgan gençler, büyük şehirlerde fabrikalarda çoğunlukla kaçak ve ucuza çalışan mülteci hikayelerinden farklı bir portre çiziyor.

Kaynak: DailyMotion.com

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'deki mültecilerin farklı yüzü: Yüksek dağlarda çobanlık yapan Afganlar - Son Dakika

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