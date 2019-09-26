Türkiye'deki müze sayısı 451'e ulaştı

Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında yüzde 3 artarak 451 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde müze sayısı 2018 yılında 13 müze artarak 451'e ulaştı. Bunların 200 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 251 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

BAKANLIĞA BAĞLI MÜZELERDEKİ ESER SAYISI YÜZDE 1 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 1 artarak 3 milyon 337 bin 766 oldu.

BAKANLIĞA BAĞLI MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 37,3 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 37,3 artarak 28 milyon 169 bin 615 oldu.

BAKANLIĞA BAĞLI ÜCRETLİ MÜZE VE ÖREN YERLERİNİN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 44,5 ARTTI

Türkiye'de 2018 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 44,5 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2018 yılında 18 milyon 512 bin 407 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 65,7 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2018 yılında ziyaret edenlerin sayısı 9 milyon 657 bin 208 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 34,3 oldu.

ÖZEL MÜZELERDE MEVCUT ESER SAYISI YÜZDE 2,5 ARTTI

Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,5 artarak 396 bin 457 oldu.

ÖZEL MÜZE ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 22,9 ARTTI

Özel müze ziyaretçi sayısı, 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 22,9 artarak 12 milyon 478 bin 229 oldu.

MÜZELERİN SORUMLULUĞU ALTINDAKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI YÜZDE 2,3 ARTTI

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 2,3 artarak 108 bin 810 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok olduğu il 31 bin 599 ile İstanbul olurken, 7 bin 72 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 410 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 349 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.

MİLLİ PARKLARININ ALANI YÜZDE 2,5 ARTTI

Milli parkların sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre yüzde 4,8 ve tabiat parkı sayısı yüzde 9 arttı. Aynı dönemde milli parkların alanları yüzde 2,5 ve tabiat parkı alanı yüzde 3,9 arttı. 2018 yılında tabiat parkı sayısı 243'e yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 453 hektara yükseldi.

TABİAT ANITI ALANLARI YÜZDE 3,9 ARTTI

Tabiat anıtı sayısı 2018 yılında 2017 yılına göre 1 artarken, alanı yüzde 3,9 arttı. Tabiat koruma alanlarının sayısı ve alanı 2018 yılında 2017 yılına göre değişmedi.

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