Türkiye'deki müze sayısı 467'ye ulaştı - Son Dakika

Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında 16 artarak 467'ye ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı kültürel miras istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Türkiye genelinde müze sayısı 2019 yılında 16 artarak 467'ye ulaştı. Bunların 199 tanesi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 268 tanesi ise özel müze kategorisinde yer aldı.

BAKANLIĞA BAĞLI MÜZELERDEKİ ESER SAYISI YÜZDE 2,2 AZALDI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müzelerdeki eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 2,2 azalarak 3 milyon 263 bin 251 oldu.

BAKANLIĞA BAĞLI MÜZE VE ÖREN YERİ ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 24,4 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 24,4 artarak 35 milyon 48 bin 417 oldu.

BAKANLIĞA BAĞLI ÜCRETLİ MÜZE VE ÖREN YERLERİNİN ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 18,2 ARTTI

Türkiye'de 2019 yılında Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı bir önceki yıla göre yüzde 18,2 arttı. Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2019 yılında 21 milyon 873 bin 822 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 62,4 oldu. Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini 2019 yılında ziyaret edenlerin sayısı 13 milyon 174 bin 595 ziyaretçi ve toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 37,6 oldu.

ÖZEL MÜZELERDE MEVCUT ESER SAYISI YÜZDE 3,1 ARTTI

Özel müzelerde mevcut eser sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 3,1 artarak 408 bin 649 oldu.

ÖZEL MÜZE ZİYARETÇİ SAYISI YÜZDE 30,3 ARTTI

Özel müze ziyaretçi sayısı, 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 30,3 artarak 16 milyon 258 bin 132 oldu.

MÜZELERİN SORUMLULUĞU ALTINDAKİ TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARI YÜZDE 4,0 ARTTI

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre yüzde 4,0 artarak 113 bin 137 oldu. Müzelerin sorumluluğu altında yer alan taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 68 ile İstanbul olurken, 7 bin 393 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 585 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 422 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip eden iller oldu.

TABİAT PARKI SAYISI YÜZDE 1,6 ARTTI

Milli parkların sayısı 2019 yılında 2018 yılına göre değişmezken, tabiat parkı sayısı yüzde 1,6 arttı. Aynı dönemde tabiat parkı alanı yüzde 0,4 arttı. 2019 yılında tabiat parkı sayısı 247'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 106 bin 836 hektara yükseldi.

TABİAT ANITI ALANLARI YÜZDE 25,4 ARTTI

Tabiat anıtı sayısı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 3,6 artarak 116 oldu. Tabiat anıtı alanı ise yüzde 25,4 artarak 9 bin 390 hektar oldu.

(İHA)