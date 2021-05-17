Türkiye'deki müzelerin geleceği çevrim içi seminerlerde ele alınacak - Son Dakika

Müzeciler 18 Mayıs Uluslararası Müze Günü'nde çevrim içi etkinliklerde buluşacak ve Türkiye'de müzelerin geleceğini ele alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, seminerler Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Müzeler Konseyi (ICOM) Türkiye Milli Komitesi ve Müzeciler Derneği iş birliğinde düzenlenecek.

Seminerlerin ilkinde, ICOM tarafından bu yıl için belirlenen "Müzelerin Geleceği: İyileşme ve Yeniden Düşleme" teması kapsamında sunumlar yapılacak.

Türkiye'nin önde gelen müzelerinden uzmanların katılacağı seminerde "Çağdaş Dünyada Müzeler Neyi Başarabilir", "Müzenin Kurumsal Tasarımı ve Enstitü Müze Yaklaşımı", "Müzelerin Toplumsal/ Sosyal Rolü ve Sürdürülebilirlik", "İklim Değişikliğinin Etkisinde Müzelerin Sürdürülebilirliği", "Müzelerde Dijital Dönüşüm/Dijitalleşme/Teknoloji" ve "Yeni Müzecilik Uygulamaları" başlıkları tartışılacak.

Seminere, Troya, Konya, Alanya, Gaziantep, Galata Mevlevihanesi, Aydın, Kocaeli, Van ve Efes müzelerinin yanı sıra Rahmi M. Koç Müzesi, Doğançay Müzesi, Hacettepe Sanat Müzesi, Erimtan Arkeoloji ve Sanat Müzesi, Tire Kent Müzesi, İstanbul Üniversitesi-Müze Yönetimi Ana Bilim Dalı, Müzecilik Meslek Kuruluşu Derneği, Yapı Kredi Müzesi, İllüzyon Müzesi, İzmir Resim Heykel Müzesi ve Galerisi ile ICOM Türkiye, Müze Kumbaram ve Bursa Fetih Müzesi'nden 25 müzeci katılacak.

Seminerler 18-21 Mayıs'ta düzenlenecek.

Müzeler tanıtılacak, vatandaşlar davet edilecek

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü yarın sosyal medya hesapları üzerinden gün boyu müzeleri tanıtan ve ziyaretçileri davet eden içerik paylaşımlarında bulunacak.

Ayrıca Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, yarın saat 14.00'te "Müzelerin Geleceği" temalı farklı bir ağ semineri daha gerçekleştirecek.

Seminere Antalya Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Arkeoloji Haber, Özel Satranç Müzesi ile İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi yetkilileri katılacak.

Ankara Üniversitesi Kıpır Kıpır Müze Gönüllüleri ekibi de yarın saat 19.00'da yine çevrim içi bir etkinlik düzenleyecek. Buluşma, Anadolu Medeniyetleri Müzesinin kuruluşunun 100'üncü yılı dolayısıyla "53. Müze Buluşmaları" kapsamında olacak.

Alanya Müzesi ile Alaaddin Keykubat Üniversitesi Mimarlık Bölümü iş birliğiyle 21 Mayıs'ta saat 19.00'da "Alanya Müzesi: Geçmiş Gelecek" konulu çevrim içi seminer de düzenlenecek.

Programa Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Müzeler Dairesi Başkanı Bülent Gönültaş, Antalya Akdeniz Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nevzat Çevik, Alanya Müzesi Müdürü Seher Türkmen, Arkeolog Gülcan Demir ve Yüksek Mimar Ömer Selçuk Baz katılacak. Program 22 ve 23 Mayıs'ta çevrim içi çalıştay ve sergi ile devam edecek.

Kocaeli Müzesince 22 Mayıs'ta düzenlenecek, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü ve ICOM Türkiye Milli Komitesi temsilcileri, Kocaeli Üniversitesi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölümlerinden akademisyenlerin katılacağı seminerde Kocaeli'deki müze çalışmaları konuşulacak.