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Toplamda ise dünyanın dört bir yanında 34 farklı Türkiye Mezunu Derneği bulunuyor.

Aktif şekilde hizmet veren dernek şimdiye kadar, Türkiye mezunlarının bir araya getirilmesi ve Türkiye-Pakistan ticaret hacminin artırılmasına yönelik üç proje hayata geçirdi.

Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Türkiye'deki okullardan mezun Pakistanlılar, ülkedeki selin yaralarını sarmaya çalışıyor - Son Dakika

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