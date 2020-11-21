Türkiye'deki önemli tarihi kentler, öğretmenlerimizin keşfini bekliyor - Son Dakika

Türkiye'deki önemli tarihi kentler, öğretmenlerimizin keşfini bekliyor

21.11.2020 12:00
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Türkiye'nin önde gelen otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pandemi döneminde fedakarca çalışan öğretmenler için tarihi dokusuyla dikkat çeken yerleri derledi.

Türkiye'nin önde gelen otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde pandemi döneminde fedakarca çalışan öğretmenler için tarihi dokusuyla dikkat çeken yerleri derledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ün Başöğretmen sıfatını aldığı 24 Kasım, 1981 yılından beri "Öğretmenler Günü" olarak kutlanıyor. Türkiye'nin en çok tercih edilen otobüs ve uçak bileti satış platformu obilet.com, öğretmenler gününde gezilebilecek tarihi yerleri derledi.

İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından Göbeklitepe

İnsanlık tarihinin en önemli miraslarından Şanlıurfa'nın Göbeklitepe Arkeolojik Alanı, artık bir dünya mirası olarak kabul ediliyor. Tarihin sıfır noktası olarak nitelendirilen antik kent Türkiye'nin Dünya Miras Listesi'ndeki 18'inci varlığı İnsanlık tarihine ışık tutan Göbeklitepe, Şanlıurfa'nın eşsiz tarihi dokusuyla gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarındaki Troya

Çanakkale'ye 25 km. uzaklıktaki Tevfikiye Köyü sınırlarındaki Troya, dünyanın en ünlü antik kentlerinden biri olarak öne çıkıyor. Homeros'un İlyada ve Odysseia destanlarında yer alan Troya'da yapılan kazılarda 9 kültür katının varlığı da saptanmış. Antik kentin ismini tüm dünyaya duyuran ise; hakkında çok sayıda film ve dizi çekilmesine neden olan Troya Savaşı Troya bu yüzden hem tarih hem edebiyatseverlerin ziyaret etmekten büyük keyif alacakları yerleşim yerleri arasında yer alıyor.

Kommagene Krallığı'nın Kutsal Alanı: Nemrut Dağı

Adıyaman ili Kahta ilçesi sınırları içerisinde bulunan, yüksekliği on metreyi bulan büyüleyici heykelleri, metrelerce uzunluktaki kitabeleriyle Kommagene Krallığı'nın kutsal alanı olarak nitelendirilen Nemrut Dağı, 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'nde kültürel varlık olarak yerini almıştır. Anadolu'nun güzelliğini gözler önüne seren Kommagene Krallığı'nın gökyüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu kartal, krallığın yeryüzü hakimiyetini temsil eden koruyucu aslan, Kommagene Kralı gibi pek çok heykel ziyaret edenleri büyülüyor Nemrut'taki günbatımı da fotoğraf çekmeyi sevenler için eşsiz manzaralar sunuyor.

Çatalhöyük Neolitik Kenti

İnsanlığın gelişiminde önemli bir evre olan yerleşik toplumsal hayata geçişle birlikte, tarımın başlangıcı ve avcılık gibi önemli sosyal değişim ve gelişmelere tanıklık eden Çatalhöyük Neolitik Kenti, Konya'nın 52 km güneydoğusunda yer alıyor. Çatalhöyük'teki içlerine çatılardan girilen birbirine bitişik evler ile sokağı olmayan yerleşim yeri benzersiz bir özellik sergiliyor. Çatalhöyük Neolitik Kenti, kalıntıların boyutu, yaşayan toplumun yoğunluğu, güçlü sanatsal ve kültürel gelenekleriyle görülmeye değer güzellikler sunuyor.

Bir Zamanların İhtişamlı Kenti: Ani

Kars'a 48 kilometre uzaklıkta, Arpaçay Nehri kenarında bulunan kent, Bagratuni Hanedanlığı döneminde önemli bir güç ve kültür merkezi olmuş. Sayısız depreme ve savaşa tanıklık eden kent, 2011'den beri kazı ve restorasyon çalışmaları ile ayağa kaldırılıyor. Tarih boyunca birçok uygarlığa ev sahipliği yapan Ani, dönemin mimarisinin seçkin örnekleriyle beraber, Gürcü ve Selçuklu mimarisinin de örneklerini taşıyor. - İSTANBUL

Türkiye'deki önemli tarihi kentler, öğretmenlerimizin keşfini bekliyor
Türkiye'deki önemli tarihi kentler, öğretmenlerimizin keşfini bekliyor
Türkiye'deki önemli tarihi kentler, öğretmenlerimizin keşfini bekliyor

Öğretmenler Günü, Türkiye, Otobüs, Uçak, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki önemli tarihi kentler, öğretmenlerimizin keşfini bekliyor - Son Dakika


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