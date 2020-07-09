Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı - Son Dakika

Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye'deki orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı yaşandığını belirterek, "Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan, yüzde 14'ü de doğal nedenlerle çıkıyor.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Doğanay Tolunay, Türkiye'deki orman yangınlarının büyük çoğunluğunun insan kaynaklı yaşandığını belirterek, "Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan, yüzde 14'ü de doğal nedenlerle çıkıyor." dedi.

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Tolunay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mevsimsel olarak temmuz ve ağustos aylarının orman yangınlarının en fazla yaşandığı dönem olduğunu söyledi.

Tolunay, "Hiçbir zaman orman yangınlarının sıfıra inmesi mümkün değil. Genel olarak Türkiye'deki orman yangınlarının büyük çoğunluğu insan kaynaklı. Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan, yüzde 14'ü de doğal ve benzere nedenlerle çıkıyor." diye konuştu.

Tolunay, orman yangınlarında ihmal ve kazayla çıkan yangınların önemli bir miktarının anız yakma kaynaklı oluştuğunu anlatarak, şunları söyledi:

"Geçen sene ülkemizde 2 bin 688 yangın çıkmış, bunlardan 184'ü anız yakmadan, yaklaşık 100 tanesi enerji nakil hatlarından ve geri kalanı da çöplüklerden, avcılıktan, mangal ile sigaradan kaynaklanan yangınlar olduğunu görüyoruz. Ayrıca kasıtlı yangınlar da çıkarılıyor. Ama genel olarak baktığımızda anız yakma, piknik ve sigaranın etkili olduğunu görüyoruz. İnsanların dikkatsizliği orman yangınlarına sebep oluyor."

"Ormana kıvılcım çıkaracak çöplerin atılmaması lazım"

Prof. Dr. Tolunay, meteorolojik koşulların uygun olduğu zamanlarda orman yangını riskinin çok artığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Sıcaklıkların özellikle 30 derecenin üzerine çıkması, uzun süreli kuraklık olması, hava neminin düşmesi durumunda orman yangını için kritik koşullar baş gösteriyor. Bu noktada çıkabilecek bir kıvılcım bile yangınların çok hızlı bir şekilde büyümesine ve çok geniş alanlara yayılmasına neden oluyor. Bu kritik meteorolojik koşullar oluştuğunda mutlaka insanların uyarılması gerekiyor. Elektrik nakil hatları da orman yangınları için ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunların sürekli sürekli kontrol edilmesi gerekiyor. Ormana kıvılcım çıkaracak çöplerin atılmaması lazım. Ayrıca görevlilerin çöplükte çıkacak yangına anında müdahale edecek şekilde eğitilmeleri gerekiyor. Ormanları kullanan vatandaşların da ormana dinlenmek ya da piknik yapmak için gittiklerinde ateş yakmaması gerekiyor. Ateş yakılıyorsa bu pikniklerin Orman Genel Müdürlüğünün izin verdiği yerlerde yapılması lazım. Sönmeyen izmaritleri ormana atmamak gerekiyor. Hatta araçların kuru otla kaplı bir yere park edilmemesi lazım. Çünkü bundan bile yangın çıkıyor. Ormana cam şişe atılmamalı. Yetkililerin nelerin orman yangınına sebep olduğunu kamu spotlarıyla anlatmaları özellikle çocuklar ve gençleri bilinçlendirmeleri gerekiyor."

"Rüzgar ne kadar hızlıysa orman yangını o kadar hızlı şekilde ilerler"

Gelibolu'da çıkan orman yangınında kuzey doğudan şiddetli poyraz estiğinin dile getiren Tolunay, sözlerini, "Şiddetli fırtınalı havalar orman yangınlarının çok hızlı bir şekilde yayılmasına neden oluyor. Gelibolu'da rüzgar saatte 30 ila 50 kilometre civarında hızla esiyordu. Bu da toprak yüzeyinde kuru otların yanmasıyla başlayan yangının hızlı bir şekilde ağaçların tepesine çıkmasına, ağaçların tepesinde alevlerin boyunun uzayarak çevresindeki diğer ağaçlara hızlı bir şekilde yayılmasına sebep oldu. Rüzgar ne kadar hızlıysa orman yangını o kadar hızlı şekilde ilerler." diye tamamladı.

Tolunay Kafkas, Türkiye, Ormana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 11:47 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki orman yangınlarının yüzde 86'sı insan kaynaklı - Son Dakika
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