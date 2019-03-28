Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Ortalama 50 Milyon Seçmenin Oylarına Talibiz"

Türkiye'deki Ortalama 50 Milyon Seçmenin Oylarına Talibiz"

1 saat önce

Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, "Türkiye'deki ortalama 50 milyon seçmenin oylarına talibiz ve vatandaşlarımızın oyunu bu vesileyle Saadet Partisi'ne bekliyoruz.

Türkiye'deki Ortalama 50 Milyon Seçmenin Oylarına Talibiz
Saadet Partisi Konya Milletvekili Abdulkadir Karaduman, " Türkiye'deki ortalama 50 milyon seçmenin oylarına talibiz ve vatandaşlarımızın oyunu bu vesileyle Saadet Partisi'ne bekliyoruz." dedi.

Karaduman, partisinin İl Başkanlığı'nda düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart yerel seçimlerinin ülkenin birlik ve beraberliğine, kardeşliğine vesile olmasını diledi.

Türkiye genelinde tüm büyükşehir, il, ilçe ve beldelerde bin 389 seçim bölgesinde tek başına seçime giren tek parti olduklarını söyleyen Karaduman, şöyle devam etti:

"Kendi adaylarımızla seçime giriyoruz ve seçime girerken de Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızın da Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren vatandaşlarımızın da yani Cumhur İttifakı'na gönül veren vatandaşlarımızın da öbür taraftan Millet İttifakı'na, yani Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti'ye oy veren vatandaşlarımız ve bunun dışında kalan bütün siyasi partilere daha önce oy vermiş ve gönül vermiş vatandaşlarımızın da oyuna elbette ki talibiz. Türkiye'deki ortalama 50 milyon seçmenin oylarına talibiz ve vatandaşlarımızın oyunu bu vesileyle Saadet Partisi'ne bekliyoruz."

Karaduman, Türkiye genelinde illeri gezdiklerini ifade ederek, "Türkiye genelinde de bu seçimlerin en güçlü partisi olarak Saadet Partisi nasıl ki seçim pusulasında Türkiye'nin her yerinde birinci sıradaysa seçim sonucunda da birinci sırada olarak seçimden çıkacak parti olacağız." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 04:08 Kaynak: AA

Konya, Saadet Partisi, Türkiye, Politika
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