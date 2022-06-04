Türkiye'deki ortalama internet hızı ne kadar? - Son Dakika
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Türkiye'deki ortalama internet hızı ne kadar?

04.06.2022 00:38
Türkiye'deki ortalama internet hızı ne kadar?

TurkNet, tüm internet hızları, 1 Gbps internet dahil olmak üzere aynı fiyatı sunuyor. Peki bu GigaFiber internet nerelerde var?

Türkiye'deki internet kullanıcıları fiber altyapılı internet kullanmak istiyor ancak önlerindeki en büyük engel altyapı yatırımları. Çağımızın en büyük gereksinimlerinden olan bu yapıda TurkNet, tüm internet hızları, 1 Gigabit internet dahil olmak üzere aynı fiyatı sunuyor. Peki bu GigaFiber internet nerelerde var?

Türkiye'deki ortalama internet hızı ne kadar?

TurkNet GigaFiber başvurusunda bulunmak için buraya tıklayın

İnternet hızı ölçmek için herkesin kullandığı Speedtest uygulamasındaki verilere göre Türkiye, 182 ülke arasından 101. sırada yer alıyor. Bu rakamın oldukça düşük olduğunu söyleyebiliriz. Temel nedeni ise herkesin tahmin edebileceği gibi altyapı sorunu.

Türkiye'de hizmet veren internet servis sağlayıcıları arasında yine Speedtest verilerine göre TurkNet kullanıcıları 47.43 mbps hızla birlikte ülke ortalamasının üstünde yer alıyor. TurkNet, altyapınız 10 Mbps veya 1 Gbps internet hızını da desteklese tek fiyat ile kullanıcıların cebini rahatlatıyor.

GigaFiber altyapısı, 500 bin haneye verilebiliyor. Bu hane sayısı yeni yatırımlarla birlikte yıl sonunda 1 milyon haneye çıkması bekleniyor. Şu anda İstanbul'un Kadıköy, Avcılar, Bağcılar, Bayrampaşa ve birçok ilçesinde, İzmir'de Bornova ve Konak, Ankara'da ise Keçiören bölgesinde gigafiber altyapısı bulunuyor. Eğer bölgenizde bu altyapı yok ise yukarıda paylaştığımız link üzerinden gigafiber altyapı başvurusunda bulunabilirsiniz.

Bölgenizde veya binanızda ne kadar çok başvuru olursa, o kadar çok gigafiber kullanma şansınızın olduğunu söylemekte fayda var. TurkNet'in internet fiyatının 139 TL/ay olduğunu belirtelim. Yararlanabileceğiniz diğer kampanyaları da aynı sayfa üzerinden inceleyebilir ve başvurabilirsiniz.

YORUMLAR
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Kaynak: Shiftdelete

Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

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