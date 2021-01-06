Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi - Son Dakika

Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi

06.01.2021 13:10

- Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi Mali'deki yetim çocukların yüzü otobüs kaptanlarının yardımı ile güldü Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, yaptığı erzak yardımları ve çeşitli hediyelerle Malili yatimlerin yüzünü güldürdü.

- Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi

Mali'deki yetim çocukların yüzü otobüs kaptanlarının yardımı ile güldü

BURSA - Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, yaptığı erzak yardımları ve çeşitli hediyelerle Malili yatimlerin yüzünü güldürdü.

Türkiye'de 5 ay evvel Serdar Ahmet Arslan öncülüğünde kurulan Türkiye Belediye Otobüs Kaptanları Birliği, Afrika'daki yetimlere yardım eli uzattı. Mali'nin Bamako şehriindeki yetimhanede bulunan yaklaşık 20'ye yakın çocuğun yüzü otobüs kaptanlarının yardımıyla güldü. Otobüs kaptanlarından toplanan yardımlarla yola çıkan heyet, market, manav, giyecek ve benzeri ürünler götürürken, bir de kurban kesti. Markete çocuklarla birlikte gidip istedikleri her şey alınırken, yüzlerinden okunan mutluluk ise hizmetin ne kadar değerli olduğunu gösterdi.

Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi
Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi
Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi
Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi

Ahmet Arslan, Türkiye, Afrika, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Türkiye'deki otobüs kaptanları Mali'deki yetimleri sevindirdi - Son Dakika


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