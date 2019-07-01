Türkiye'deki potansiyel yabancı öğrencilerin tercih sebebi

Yabancı öğrencilerin Türkiye'yi tercih etme sebebini açıklayan Abdulkadir Gayretli, "Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un, dünyanın ekonomi merkezlerinden biri olması mezuniyetleri sonrasında uluslararası alanlarda çalışma ihtimallerinin bulunması öğrencilerin eğitim durağı olarak Türkiye'yi seçmelerine yardımcı oluyor" dedi.

Türkiye'de yükseköğretim alanında 182 ülkeden uluslararası öğrenci eğitim görüyor. Yabancı uyruklu öğrencide 4 yıl önceki 40 bin olan sayı 180 bini yakalamış durumda. Hedef olarak belirlenen 500 bini tutturmak için yükseköğretim kurumları tarafından da ciddi çalışmalar yürütülüyor.

Bu anlamda Türkiye'de son yıllarda uluslararası öğrenci sayısının artışına dikkat çeken İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Mütevelli Heyet Başkanı Abdulkadir Gayretli, uluslararası öğrencilerin Türkiye'yi seçmesinin nedenlerini anlattı.

İki kıta arasında köprü konumunda bulunan Türkiye'nin fiziki olarak ulaşılabilir olmasına dikkat çeken Abdulkadir Gayretli, "Ancak bunun yanı sıra Asya ve Avrupa arasında kültürel bir bağ ve köprü görevi görmesi de onu tercih edilen bir ülke haline getiriyor" diye konuştu.

"İSTANBUL, DÜNYANIN EKONOMİ MERKEZLERİNDEN BİRİ"

Türkiye'nin barındığı kültürel, tarihi zenginlik ve çeşitlilik ile beraber yabancı öğrenciler için bir cazibe merkezi konumunda olduğunu ifade eden Gayretli, "Özellikle Asya ve Orta Doğu coğrafyasından gelen öğrenciler hem dini hem de kültürel olarak daha kolay adapte olabilecekleri Türkiye'yi tercih ediyor. Bu faktörlerin yanında, İstanbul, Antalya, Ankara, Bursa ve İzmir gibi hem ekonomik merkez durumunda olan hem de iş fırsatlarının bol olduğu şehirlerin uluslararası tanınırlığı Türkiye'yi tercih edilen eğitim ülkelerinden biri yapıyor. Yine Türkiye'nin özellikle de İstanbul'un, dünyanın ekonomi merkezlerinden biri olması mezuniyetleri sonrasında iş imkanlarının yakalaması, uluslararası alanlarda çalışma ihtimallerinin bulunması öğrencilerin eğitim durağı olarak Türkiye'yi seçmelerine yardımcı oluyor" şeklinde konuştu.

"DÜNYA STANDARTLARINDA EĞİTİM ALIYORLAR"

Avrupa ve Batı ülkelerine göre Türkiye'nin ekonomik açıdan daha ulaşılabilir bir ülke durumunda olduğuna vurgu yapan Gayretli, "Dünya standartlarında bir eğitim için, öğrencilerin Avrupa ülkeleri, Kanada ve ABD gibi ülkelerde çok yüksek bütçeler ayırmaları gerekirken, Türkiye'de bu bütçe daha uygun rakamları kapsıyor. Böylece hem dünya standartlarında eğitim alabiliyorlar hem de ekonomik açıdan zorluk çekmiyorlar" dedi.

Tüm bu unsurların çatısını şu anda Türkiye'nin uyguladığı uluslararası eğitim politikaları oluşturduğunu belirten Gayretli, "Devlet destekleri ve uluslararası işbirlikleriyle Türk Üniversiteleri uluslararası alanda tanıtımlarını yapma ve ortak akademik çalışmalarını yürütme fırsatı buluyor. Böylece tanınırlıkları artıyor ve yurtdışında okumayı düşünen öğrenciye ulaşma fırsatı buluyorlar" açıklamasını yaptı.

SAYI ARTIRILMAK İSTENİYOR

Üniversitelerin sunduğu imkanları karşılaştırarak, tercihlerini belirlemeye çalışan uluslararası öğrenci adaylarının tercihlerinin netleşmesine yardımcı olduklarını belirten İGÜ Uluslararası Öğrenci Müdürlüğü'nden Dr. Öğr. Üyesi Aysun Kaya ise, "Her yıl düzenlediğimiz 'Summer School' programı ile birçok uluslararası öğrenciyi ağırlıyoruz. Türk yükseköğretim sistemini en iyi şekilde tanıtıyoruz. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yetka Saraç'ın uluslararasılaşmaya verdiği önemle hareket eden üniversitelerimiz, AQAS, AHPGS, ABET gibi uluslararası akreditasyon kurumlarınca yükselişte. Türkiye genelinde 180 bine ulaşan uluslararası öğrenci sayısını daha da artıracağız" ifadelerini kullandı.

- İstanbul