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Türkiye'deki raylı sistemlerin akülerini ASPİLSAN üretecek - Son Dakika

Türkiye'deki raylı sistemlerin akülerini ASPİLSAN üretecek

08.08.2021 00:57
Türkiye'deki raylı sistemlerin akülerini ASPİLSAN üretecek, System.String[]

ASPİLSAN Enerji AŞ Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şirketin Türkiye'deki raylı sistem aküsünü üretir hale geldiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm hava yollarına uçak akülerimizi taktığımızı göreceğiz" dedi.

ASPİLSAN Enerji AŞ Genel Müdürü Ferhat Özsoy, şirketin Türkiye'deki raylı sistem aküsünü üretir hale geldiğini söyleyerek, "Önümüzdeki dönemde başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm hava yollarına uçak akülerimizi taktığımızı göreceğiz" dedi.

Savunma Sanayi başta olmak üzere; havacılık, uzay, ulaştırma, otomotiv ve medikal gibi mobilite ekosisteminin kapsadığı birçok sektöre enerji depolama çözümleri geliştirmeye devam eden ASPİLSAN Enerji, 'sürdürülebilir değişim ve sürekli gelişim' odaklı yeni vizyonunun sembolü olan yeni logosunu kuruluşunun 40. yıldönümünde düzenlenen tören tanıttı. Kayseri OSB Konferans Salonu'nda düzenlene törene, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan, ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından bir konuşma yapan ASPİLSAN Yönetim Kurulu Başkanı Necati Tekin, "ASPİLSAN, faaliyet başladığı yıllarda Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin telsizleri için batarya üretmek için kurulan bir firmayken, bugün öncelikle hedefimiz ülkemizin kalbi ve köklü bir ticaret geçmişi olan Kayseri'den Lityum-İyon Teknoloji Merkezi kurmak olmuştur. Bu yatırımlarımız ile öncü bir üretim merkezi kurulmuş olacaktır. Artan insan kaynakları ile ürün çeşitliliğini her geçen gün artırarak yerli ve milli üretime büyük destek sağlanacaktır. İlk etapta yıllık 21 milyon pil üretimi kapasitesine hem bilgi birikimi hem de teknolojik altyapı ile hazır olacağız. Bugüne kadar ASPİLSAN Enerji'nin üstlendiği rol, genelde paketleme ve üretim yönündeyken artık teknolojiyi tasarlayan, geliştiren ve üreten, bu sayede kendi alanında dışa bağımlılığı azaltan bir konuma gelmiştir. Dünyaya etkisi altına alan covid-19 salgınına rağmen ASPİLSAN istihdamını artırmış, ayrıca küresel ekonomik sorunların karşısında küçülmenin aksine bir önceki yıla nazaran büyüme kaydetmiştir. Bu büyümeyle birlikte 2020 yılında başlattığımız yenilenme ve değişim çalışmaları doğrultusunda şirketimize daha modern ve teknolojik kimlik kazandırılmıştır" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin raylı sistem aküsünü de üretir hale geldik"

ASPİLSAN Genel Müdürü Ferhat Özsoy da, "Ürünlerimizin değişik pazarlarda pazarlanabilmesinin temel şartlarından biri olan sertifikasyon süreçlerimiz devam etmektedir. Hali hazırda 2016 yılından beri özellikle Avrupa'da ciddi mücadeleler vererek, akülerimizin testini önce Avrupa'da sonrada Amerika'da yaptırarak büyük bir enerji sarfıyla Avrupa Havacılık Ajansı'nın sertifikasını almak suretiyle de askeri uçaklarımız için yaptığımız için akülerimizin sivil uçaklarda da kullanılmasının önünü açmış bulunuyoruz. Bu Ağustos bizim için çok uğurlu bir ay oldu. Sertifikasyonu gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki dönemde başta Türk Hava Yolları olmak üzere tüm hava yollarına uçak akülerimizi taktığımızı göreceğiz. Bununla birlikte yine raylı sistemlerde de pazara giriş yaptık. Burada da özellikle Kayseri Ulaşıma teşekkür etmek istiyorum. Bu konuda da bize destek vermek suretiyle ilk ürünlerimizi test edip onaylamalarıyla pazara girişimizi yaptık ve şuanda Türkiye'nin raylı sistem aküsünü de üretir hale geldik. Geçtiğimiz günlerde Samsun, Kayseri ve Adana'nın yanı sıra önümüzdeki dönemde TCDD'nin ve İstanbul Metrosunun da aküsünü karşılayacak şekilde sözleşmeler imzaladık. Bu konuda da faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Ersoy, "Yine 'en ucuzu siz misiniz?' sorusu ile karşılaşıyoruz. Biz teknolojimizi geliştirip yerli üretimimizi artırarak bunlarla mücadeleyi de temel mücadele şiarı olarak belirledik ve bu konuda da yılmadan mücadele edeceğiz. Her ne kadar içerimizde Almanlar ve Amerikalılar olsa da biz bu pazarı elde edeceğiz ve en ucuzunu, en iyisini yapacağız. Kendi yaptığımız raylı sistemlerimize kendi akülerimizi takacağız. Bununla birlikte TUSAŞ'ın yapmış olduğu tüm hava araçlarının akülerinin projelerini aldık ve inşallah hangardan çıktığında da onları gökle buluşturacağız" dedi.

Konuşmaların ardından şirketin yeni logosu tanıtıldı.

Yeni logo

ASPİLSAN Enerji'nin yeni logosundaki "Türk Mavisi" olarak kabul edilen Turkuaz renginin ton geçişleri, ASPİLSAN Enerji'deki dönüşümü ve büyümeyi ifade ediyor. Küçük harfler kurumsallığını ve mütevaziliğini vurgularken; yuvarlak hatlar üretkenliğini, keskin hatlar ise kararlılığını temsil ediyor. - KAYSERİ

Türk Hava Yolları, Türkiye, Kayseri, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki raylı sistemlerin akülerini ASPİLSAN üretecek - Son Dakika Ekonomi


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