Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu"

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat, çocukların öldürülmesi olaylarının son yıllarda arttığını belirterek, "Cezalarının artırılması, öldürülmelerinin önüne geçemiyor.

Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat, çocukların öldürülmesi olaylarının son yıllarda arttığını belirterek, "Cezalarının artırılması, öldürülmelerinin önüne geçemiyor. Mağdurun hızlı çareye ulaşması gerekir. Gelişmiş ülkelerde bu konuyu Alo İmdat ile çözüyor. Alo İmdat hatları karşıdaki kişiye belli bir zaman limitinde ulaşmayı ve onu kurtarmayı hedefliyor. Bunu yapabilmemiz lazım. Sadece cezalandırmaya gidersek mağduru yok saymış oluruz." dedi.



Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı'nın (TOÇEV), 25. yılında düzenlediği "Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye'deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu"nda, çalışan, istismara uğrayan, suça sürüklenen ve eğitim dışı kalan çocuklar sorunu ele alındı.



Sempozyumunu açılışında konuşan TOÇEV Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Uygun, vakıf olarak birçok projede ve çalışmalarda yer almaya çalıştıklarını belirterek, "TOÇEV, 25 yıldır yaklaşık 12 bin 400 çocuğa dokundu. Bu çocukların 16 yıl boyunca okul, sağlık, giyim ve ruhsal gelişim ihtiyaçlarını sağlamaya çalıştık. Böylelikle çocuğun eğitime erişim hakkını sağlık. Yine Türkiye çapında 10'dan fazla projeye imza atarak yaklaşık 7 milyon çocuğa ulaştık." diye konuştu.



"Özgürlüğüm ve Özgürüm" çalışması kapsamında, annesiyle ceza infaz kurumunda kalmak zorunda olan bin 400 çocuğa ulaşmaya çalıştıklarını ifade eden Uygun, "Bağımlığa Karşı Sanat" projesinde de ceza infaz kurumundaki 40 çocukla çalıştıklarını anlattı.



Aile içindeki cinsel istismar



Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Oğuz Polat, risk altındaki çocuklarla ilgili hem devletin hem sivil toplum kuruluşlarının hem de üniversitelerin birlikte çalışması gerektiğini söyledi.



Çocuğa yönelik şiddetin önemli bir problem olduğunu ifade eden Polat, "Risk altındaki çocuk bundan korunamazsa, buna maruz kalıyor. Başlangıç noktamız istismar, şiddet. Fiziksel ve cinsel istismar daha ön planda. Duygusal istismar ve ihmal de var. Ama fiziksel ve cinsel istismar bizim için çok büyük bir problem halinde. Bunu çözmek için çalışmalar yapmakla uğraşırken yanında çok da fazla artan boyutta başka problemleri yaşamaya başlıyoruz. Süreç hep devam ediyor. Bu sadece Türkiye'ye özgü değil. Dünyada da şiddetin çok fazla yaşandığı bir çağdayız. Türkiye'de ise farklı boyutta şiddetler görülüyor." şeklinde konuştu.



Polat, ensestin, aile içi cinsel istismar konusunun bilinirliğinin arttığını vurgulayarak, "Bugün en önemli problemlerimizden birisi pedofili. Çocuğu cinsel obje olarak düşünen, koyan, çocuktan cinsel açıdan yararlanmaya çalışan saldırganlar. Bu, Türkiye'nin çok önemli bir problemi. Gizli kaldığı, çok ortaya çıkamadığı için bugün çözüm çalışmalarında bile daha başlangıç ve emekleme dönemini yaşıyoruz. Yapmamız gereken çok şey var." dedi.



Çocuk pornografisi



Yine uluslararası organize suç çetelerinin daha da artmasıyla ortaya çıkan ve çok büyük paralar döndüğü için uğraşılmasına karşın önlenemeyen çocuk pornografisi, çocuk fuhşu ve çocuk seks turizmi gibi problemlerin de yaşandığını belirten Polat, şöyle devam etti:



"Uyuşturucu da bambaşka bir problemimiz. Uyuşturucu dünyada olduğu gibi bizde de çok yaygınlaştı. Çok dramatik boyutta da kullanım yaşının düştüğünü görüyoruz. Bunu dışında çocuk dayak yiyor, cinsel istismara maruz kalıyor, sonraki aşamada da çocuk 'Ben bu ortamda yaşayamayacağım.' diyor. Sokağa kaçıyor. Kendi gibi çocukları buluyor ve sokakta yaşamaya, çalışmaya başlıyor. Bir süre sonra sokak yaşamı hem suç çetelerinin dikkatini çekerek hem kendi aralarında birleşerek, bu sefer suça sürüklenen çocuklar boyutuna dönüşüyor. Zincir haline gelen şey istismarla başlıyor ve aşama aşama buraya geliyoruz. Bu sorunlar eğitimle çözülebilir. Eğitim ve sistem dışında kalan çocuğu sokakta buluyoruz. Sokaktaki çocuğu da suç çetelerinde buluyoruz. Kız çocukları eğitime gönderilmediği zaman toplumun yarısını çalışma hayatında, eğitim hayatında, verimlilikte yok saydığımız boyuta geliyoruz."



Siber şiddet artıyor



Prof. Dr. Oğuz Polat, 15 yılda yaşamaya başlanan siber şiddetin çok dramatik problemlere yol açtığını ifade ederek, "internette uşaklaştırma" olarak tanımlanan groomingin her geçen gün arttığını kaydetti.



İnternet üzerinden haberleşmeye başlayan bir kız çocuğunun, samimiyet oluşarak fotoğrafını paylaştığını, ileri aşamada da karşısındakinin isteği üzerine çıplak resimlerini gönderdiğini anlatan Polat, buluşma sırasında ise kız çocuğunun haberleştiği kişinin kendisinden iki yaş büyük genç bir erkek değil de 40-50 yaşlarındaki bir adam olduğunu anladığını, ancak fotoğraflarının yayınlanması tehdidiyle bu kişiden kaçamadığını dile getirdi.



Hukuksal yollarla bu sorunun çözülebileceğini ancak kız çocuğunun anne ve babasının bu durumu duymaması için bu kişinin yaptıklarına boğun eğdiğini ifade eden Polat, "Bu tür sorunlar artarak devam ediyor. 5-10 yıl önce böyle bir sorun yok derdim. Ama bugün en önemli sorunlarımızdan biri haline gelmiş durumda." dedi.



"İstismarın ortaya çıkarılma sürecindeki travma daha ağır olabiliyor"



Prof. Dr. Oğuz Polat, çocukların öldürülmesi olayının da son yıllarda arttığını dile getirerek, cezalarının artırılmasının öldürülmelerinin önüne geçemediğini anlattı.



Mağdurun hızlı çareye ulaşması gerektiğini belirten Polat, şöyle konuştu:



"Gelişmiş ülkelerde bu konuyu Alo İmdat ile çözüyor. Alo İmdat hatları karşıdaki kişiye belli bir zaman limitinde ulaşmayı hedefliyor ve onu kurtarmayı hedefliyor. Bunu yapabilmemiz lazım. Bunu yapamazsak, sadece cezalandırmaya gidersek mağduru yok saymış oluruz. Adalet Bakanlığı'nın benimsediğim ve çok hoşuma giden yeni girişimi mağdur hakları dairesi. Bu çok önemli ve doğru bir iş. Olaya mağdur açısından da bakmak lazım. Durumun saptanması, tedavi sürecinde çocuk çok şeye maruz kalıyor. Doğru olmayan yöntemlerle sorgulanıyor. Olaya mağdur açısından bakamazsak, çocuğun yaşadığı sekonder travma bu yaşamış olduğu olaydaki travmadan daha ağır sonuçlara yol açabiliyor. Bu alanda çalışanların eğitimi gerekiyor. Başta yargı mensupları olmak üzere sahada çalışanların öğrenmesi gereken şeyler var."



Cinsel istismar



Prof. Dr. Polat, saldırganın baskısı, damgalanmaktan korkma ve direnmeye rağmen başaramama nedeniyle kendi acizliğini paylaşmak istememe gibi durumlardan dolayı cinsel istismarın gizli kaldığını söyledi.



Dünyadaki pedofili olarının yüzde 20 olduğunu, yani her 5 vakadan sadece birinin ortaya çıktığını ifade eden Polat, ensestin ise ortaya çıkma oranının yüzde 8'lerde olduğunu kaydetti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Çocuk Sevgileri Geçim Kaynağına Dönüştü

Erdoğan'ın Açılışını Yapacağı AnkaPark'ın Giriş Ücretleri Belli Oldu

İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı

17 Aralık Davasında 15 Sanık Ağırlaştırılmış Müebbet Hapis Cezasına Çarptırıldı