Türkiye'deki salep üretiminin yüzde 15'i Karadeniz'den - Son Dakika
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Türkiye'deki salep üretiminin yüzde 15'i Karadeniz'den

6 saat önce

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye'deki salep üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin Karadeniz Bölgesi'nde yapıldığını söyledi.

Türkiye'deki salep üretiminin yüzde 15'i Karadeniz'den, System.String[]

Samsun Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam, Türkiye'deki salep üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin Karadeniz Bölgesi'nde yapıldığını söyledi.


Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Sağlam ve beraberindeki personel, 19 Mayıs ilçesindeki salep alanlarını gezerek bir dizi incelemelerde bulundu. İbrahim Sağlam yaptığı açıklamada, "Ülkemizdeki salep üretiminin yaklaşık yüzde 15'i Karadeniz Bölgemizde gerçekleşmektedir. İlimizde salep üretimi yapan ilçelerimiz ise 19 Mayıs, Alaçam, Ladik, Atakum, Terme, İlkadım, Çarşamba ve Bafra'dır. Üreticilerimizin yüzde 75'i 19 Mayıs ilçesinde üretim yapmakta ve bunların ortalama üretim alanları da 40 m2 ile 1000 m2 aralığında değişmektedir" dedi.


Doğadan rastgele toplanması ve her türlü formunun ihraç edilmesi yasak


Sağlam şöyle devam etti: " 'İhracı Yasak Mallar' listesinde yer alan salep (toz, tablet ve her türlü formda), mevzuatlar çerçevesinde üretilmekte olup bitkinin soğanlarının doğadan rastgele toplanması ve her türlü formunun ihraç edilmesi yasaktır. Tohumculuk Sektöründe Yetkilendirme ve Denetleme Yönetmeliği'nin 15. maddesi gereği salep üretimine yönelik olarak üretim yapmak isteyen üreticinin, resmi kayıtlı olduğu ilde Tarım ve Orman İl Müdürlüklerine başvurarak 'Süs Bitkisi Üretici Belgesi' alması, salep üreticisi ve satıcılarının da söz konusu mevzuatlar çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmeleri gerekmektedir. Bu kapsamda ilimizde salep üretimi 6 üreticimiz 'Süs Bitkisi Üretici Belgesi' ile, 20 adet üretici de sözleşmeli üretim modeli ile üretim yapmaktadır. Samsun'da 55 üretici 35 bin m2 alanda üretim yapmakta olup, 2020 yılı için 30 ton yumru hasat edileceği ön görülmektedir. Dekara 750 kg salep yumrusu dikimi yapan üretici bir yılda 1 ton salep yumrusu elde etmektedir. (750 kg yavru yumru üretimin devam etmesi için arazide bırakılmıştır). 1 Ton üründen 200 kg kuru yumru elde edilmekte ve kuru yumrular toz haline getirildiğinde 1000-1500 TL/ kg, yaş yumrular, 70-150 TL/kg fiyatlara alıcı bulmaktadır. Bu veriler ışığında ilimiz salep üretimi bakımından yüksek üretim potansiyeline sahip görülmekte ve yapılacak olan çalışmalarla önemli bir gelir kapısı olacağının sinyalini vermektedir."


Samsun'un 'göl soğanı' potansiyeli


Leucojum aestivumun (göl soğanı) hem süs bitkisi hem de tıbbi ve aromatik bitki olarak kullanıldığını belirten Sağlam, "Ülkemiz, göl soğanı ihracatı konusunda dünyanın bir numarasıdır. Göl soğanı 'ihracatı kotaya tabi olan çiçek soğanları' içerisinde doğadan sökülerek ihracatına kota verilmeyen tek türdür. Yalnızca üretimden ihracat yapılabilir. Bu kapsamda 2020 yılında üretilerek ihraç edilebilecek göl soğanı kotası 6 milyon adet olarak belirlenmiş olup bu miktarın tamamı ülkemizde üretimden karşılanamamaktadır. Samsun doğal göl soğanı popülasyonları göz önünde bulundurulduğunda üretim için büyük bir potansiyele sahip olduğu görülmektedir. Yapılan ön çalışmalarda göl soğanı alanlarının yüzde 60 da artık göl soğanı görülmediği tespit edilmiştir. Göl soğanının bir tanesinin internet satış fiyatı 3- 6 TL arasında değiştiği ve 6 milyon adet ihraç kotası düşünülürse Samsun ili göl soğanından gelir elde etme potansiyeli oldukça yüksek olduğunu göstermektedir" diye konuştu.


Çiçek soğanları üretimi için oldukça elverişli şartlara sahip olan Samsun'da 'salep' ve 'göl soğanı' üreticilerinin hasat ve dikim çalışmalarını izleyerek üreticilerin sorunlarını dinleme ve değerlendirme imkanı bulduklarını anlatan İbrahim Sağlam, çiçek soğanları üretimini memnuniyetle karşıladığını ve bu üreticilerimizin uygun projelerle destekleneceğinin de sözünü verdi. - SAMSUN

İbrahim Sağlam, Karadeniz, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 12:46 Kaynak: İHA


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