Üye Girişi
Türkiye'deki seyyarlar tek çatıda birleşecek - Son Dakika

Türkiye'deki seyyarlar tek çatıda birleşecek

06.12.2021 10:29
Türkiye'deki seyyarlar tek çatıda birleşecek

Türkiye'de ilk kez İzmir'de kurulan Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi, ülke genelinde yaklaşık 6.5 milyon sokak satıcısını ve sanatçısını tek çatı altında toplayacak.

İlk toplantı ise 10 Aralık'ta yapılacak

İzmir'de yaklaşık 2 yıl önce hayata geçen İzmir Seyyar Esnaf Derneği'nin benzer dernek ve kooperatifleri re yanına alarak oluşturduğu İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi şimdi de konfederasyon kurmak için çalışıyor. İzmir'den çakan kıvılcımın Türkiye'yi sarmaya başladığını söyleyen İzmir Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi Başkanı Evren Laçin, her geçen gün büyüyen bu yapının Erzurum'dan Edirne'ye, Giresun'dan Tarsus'a kadar ülkenin dört bir yanında yankı bulduğunu belirtti.

ÜLKE GENELİNE YAYILIYOR

Günlük işlerle yaşamını sağlayan sokak satıcılarının yaşadıkları sıkıntılar ve sorunlara ortak çözüm bulmayı amaçladıklarını kaydeden Laçin, "Türkiye'deki tüm seyyar esnaf ve sanatkarları bir çatı altında birleşme çalışmalarına başladık. 10 Aralık Cuma günü ülkemizin dört bir yanındaki benzer dernek ve kooperatif yöneticileriyle yapacağımız online toplantıda, belirlenecek talepler ve önerilerimizi Ankara'ya gidip tüm siyasi partilerin genel başkanlarına bizzat ileteceğiz" dedi.

'İMKANSIZ HALE GELDİ'

Midyeciden gevrekçi ve suculara, geri dönüşümcülerden çiçekçilere kadar çok farklı alanlarda çalışan sokak çalışanlarının pandemi ve hayat pahalılığı nedeniyle büyük bir kriz içinde olduğunu belirten Laçin, zorlaşan çalışma koşullarında eve ekmek götürmenin imkansız hale geldiğini kaydetti. Laçin, "Sadece biz sokak esnafları ve sanatkarları değil pazarcı esnafımız ile küçük esnafımız da bizimle aynı kaderi paylaşmakta. Artan fiyatlar karşısında sınırlı geliri olan öğrencimiz, emeklimiz, asgari ücretli çalışanlarımız; domatesi taneyle, salçayı gramla, gevreği bile yarım yemeye başladı. Küçük üretici dediğimiz köylümüzün ürünleri tarlada kaldı. Çoluk çocuk çalışmamıza rağmen geçim şartlarımız daha da zorlaştı" ifadelerini kullandı.

YÜZ BAŞKAN BULUŞUYOR

Sokak emekçilerinin onurlu bir yaşam sürmesi için birlik olma zamanının geldiğini açıklayan Evren Laçin şunları söyledi: "Biz İzmirli seyyar esnaf ve sanatkarlar olarak 30 dernek ve kooperatif bir araya gelerek 50 bine yakın sokak esnafını kurduğumuz Meclis'te temsil etmeye başladık. Ülkemizin birçok kentinden aldığımız tebrik telefonları bizim bu işleri nasıl gerçekleştirdiğimize dair sorular, bize yeni bir sorumluluk yükledi. Bu sorumluluğumuz gereği Van'dan Edirne'ye, Eskişehir'den Mersin'e kadar ülkemizin tüm kentlerinde, kasabalarında yaşayan sokak emekçilerini ve sokak sanatçılarımızı ülke çapında birlik olmaya davet ettik. Şimdiki gibi sadece İzmir'i değil tüm Türkiye'yi kapsayacak Seyyar Esnaf ve Sanatkarlar Meclisi'mizin temellerini atmak için 10 Aralık cuma günü saat 19:00'da yüze yakın dernek ve kooperatif başkanlarımızla bir araya geleceğiz. Ardından başta hükümet yetkilileri olmak üzere tüm siyasi parti liderlerine ve belediye başkanlarımıza sorunlarımız ile çözüm önerilerimizi daha güçlü ve organize şekilde ileteceğiz."

Türkiye'deki seyyarlar tek çatıda birleşecek

Esnaf ve Sanatkarlar, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye'deki seyyarlar tek çatıda birleşecek - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması! 11:35 Osmanlı tokadı spor dalı oldu! Antalya'da en iyi tokadı kim atacak yarışması!
Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! 11:27 Bir kadın cinayeti de Kayseri'de! Önce eşini sonra kendisini vurdu! Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu 11:21 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var 10:53 Bir yıl sonra ilk kez! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Katar'a kritik ziyaret, masada önemli başlıklar var Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu 10:36 Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi 10:00 Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi 09:04 Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi

Son Dakika Haberleri
11:36 Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?
11:34 ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar
11:24 Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru
11:23 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor
11:21 Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor
11:20 Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu
11:18 Babası tarafından öldüresiye dövülen 2 aylık Cihan bebekten güzel haberler var
11:17 İstanbul'daki koku deprem habercisi olabilir mi? Prof. Dr. Naci Görür yanıtladı
11:16 Sıla'dan romantik mesaj! ''Unutulabilecek gibi bir rüya değildi''
11:14 Netflix viral olan bir tweeti diziye dönüştürüyor: Sıcacık bir öykü!
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar ''Melisa Döngel ve mahalleliler arasında tartışma yaşandı'' iddiası! Pankart asarak çözüm arıyorlar         
11:34
Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru Dolarda son durum ne? 6 Aralık 2021 dolar kuru         
11:25
Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor Altında son durum: Gram fiyatı 786 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:22
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Bayburtlu Pala'nın 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı! Aylık masrafı bin 500 lira Bayburtlu Pala'nın 18 yıldır kesmediği bıyıkları 73 santimetre uzunluğuna ulaştı! Aylık masrafı bin 500 lira         
09:28
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı         
15:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 11:43:14. #1.13#
SON DAKİKA: Türkiye'deki seyyarlar tek çatıda birleşecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement