Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika
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Bu hafta 6 film vizyona girecek

11.08.2022 11:54
Bu hafta 6 film vizyona girecek

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 6 film vizyona girecek.

Hint oyuncu Aamir Khan, Kareena Kapoor, Naga Chaitanya Akkineni ile Mona Singh'in oynadığı "Laal Singh Chaddha" izleyiciyle buluşacak.

Advait Chandan'ın yönetmenliğini yaptığı film, Tom Hanks'in başrolünde oynadığı ABD yapımı "Forrest Gump"ı Hint kültürü üzerinden yeniden anlatmaya çalışıyor.

Laal ve bekar annesi arasındaki eşsiz bağ üzerine kurulmuş bir çocukluğu içeren hikaye, hayatın birçok zorluğunun üstesinden gelen Laal'in sevgisini, masumiyetini ve kaderini merkezine alıyor.

"Sıradaki Şarkı"

Greg Björkman'ın yönetmenliğini yaptığı "Sıradaki Şarkı", sevdiği adamı kurtarmaya çalışan bir kadının hikayesini konu ediniyor.

ABD ve Güney Kore ortak yapımı filmin başrollerinde Lewis Pullman, Clara Rugaard ve Danny Glover yer alıyor.

"Aşk ve Savaş"

Dennis Mojen, Emilia Schüle, Svenja Jung, Ken Duken ve Anatole Taubman gibi isimlerin rol aldığı "Aşk ve Savaş"ı Martin Schreier yönetti.

Romantik komedi ve dram karışımı filmin konusu özetle şöyle:

"İşsiz ve beş parasız şekilde ordudan dönen Emil, arkadaşının çalıştığı sette figüranlık yapmaya başlar. Sette Fransız dansçı Milou ile karşılaşır ve ilk görüşte aşık olur. Milou da kendisine karşı boş değildir ve romantik bir randevu için sözleşirler."

"Masal Şatosu: Gizemli Misafir"

Burak Kuka'nın yönettiği, Ecrin Su Çoban, Gülse Göçer, Ozan Varol, Dolunay Soysert ve Sinan Çatıkkaş'ın rol aldığı yerli fantastik yapım "Masal Şatosu: Gizemli Misafir", bir grup arkadaşın masal diyarının eski neşesine kavuşması için verdiği mücadeleyi anlatıyor.

Haftanın korku filmleri

Matthew Whedon ve Andrew Mecham'ın birlikte yönettiği ABD yapımı "Korku Evi", geçmişte ailesini rahatsız eden kötülüklerin serbest kalmasına neden olan iki kız kardeşin hikayesini konu ediniyor.

Uğur Kaplan'ın yönetmenliğini üstlendiği yerli korku filmi "Ma-Şer" ise tez çalışmasını büyü üzerine yapan genç bir kadının yaşadıklarını odağına alıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bu hafta 6 film vizyona girecek - Son Dakika

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