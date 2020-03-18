Türkiye'deki şirket Belçika hükümetinin maske siparişlerini teslim etmedi, konu mahkemeye taşındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye'deki şirket Belçika hükümetinin maske siparişlerini teslim etmedi, konu mahkemeye taşındı - Son Dakika Dünya

Türkiye'deki şirket Belçika hükümetinin maske siparişlerini teslim etmedi, konu mahkemeye taşındı

7 saat önce

Belçika Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bulunan bir şirketten koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yüklü miktarda sağlık ürünü sipariş etti ancak 5 milyon adet maske Brüksel'e teslim edilmedi. Belçika hükümeti hastane personeli için alternatif arayışına girdi

Türkiye'deki şirket Belçika hükümetinin maske siparişlerini teslim etmedi, konu mahkemeye taşındı, System.String[]

Belçika Sağlık Bakanlığı Türkiye'de bulunan bir şirketten koronavirüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında yüklü miktarda sağlık ürünü sipariş etti ancak 5 milyon adet maske Brüksel'e teslim edilmedi. Belçika hükümeti hastane personeli için farklı alternatifler arayışı içerisine girdi.


Olayın şaşkınlığını üzerinden atmaya çalışan Sağlık Bakanı Maggie de Block, "Maskeler teslim edilmedi, şirketin yolsuzluk yaptığı iddia ediliyor." ifadelerini kullandı.

Euronews.com'da Görüntüle

Sağlık Bakanlığı, Brüksel, Türkiye, Belçika, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:43 

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İspanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 558'e yükseldi
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Yakınları, eczacı İhsan Giray'ın "koronavirüsten öldüğü" iddialarını yalanladı Son Dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak
"Paniğe gerek yok" uyarılarına rağmen un fabrikasında uzun kuyruklar oluştu         
14:45
Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor Gümüşhane Valiliği, her ilçeye atadığı özel ekiplerle karantinadaki umrecileri uyarıyor         
14:35
Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı Mücevherat sektörü koronavirüs nedeniyle çalışma saatlerini kısalttı         
14:00
Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti Teslim olan PKK'lı, başka bir teröristin bombalı eylem için talimat aldığını itiraf etti         
13:55
Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti Oyuncu Nejat İşler, Çukur dizisine veda etti         
13:25
Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz Fransa Sağlık Bakanı açıkladı: Vaka sayısı artışının 8-12 gün içerisinde düşeceğini umuyoruz         
12:29
Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları Amerikalı vatandaş salgın paniğiyle kutularca kondom aldı! İşte ABD marketlerinden ilginç koronavirüs manzaraları         
11:32
Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı Koronavirüs sonrası Gedelek turşusuna talep arttı         
11:12
Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı Espanyol'da 6 oyuncuda koronavirüse rastlandı         
11:10
EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu EURO 2020'nin ertelenmesinin UEFA'ya maliyeti 1.9 milyar euro oldu         
10:51
Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu Survivor'dan elenen isim Tayfun Erdoğan oldu         
10:43
Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı Doların yükselişi durmuyor! 6,50 sınırına dayandı         
10:28
İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı İtalya'da yaşayan Türk iş insanın kızı, koronavirüsün etkilerini ağlayarak anlattı         
10:20
Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi Şarkıcı Yalın, evden çıkamayan hayranları için Instagram üzerinden konser verdi         
09:51
Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı Koronavirüs tedbirlerine dikkat çekmek isteyen şoför, dolmuşuna maske taktı         
09:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2020 19:44:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'deki şirket Belçika hükümetinin maske siparişlerini teslim etmedi, konu mahkemeye taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]