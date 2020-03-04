Türkiye'deki şirketlerin yüzde 85'i nesnelerin internetini kullanıyor

Kaspersky araştırmacıları, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 81'inin nesnelerin interneti (IoT) uygulamalarını kullanmaya başladığını tespit etti.

Şirket açıklamasına göre, tüm sektörlerde IoT platformlarının kullanımının bir yıl içinde arttı.

Sektörler arasında IoT uygulamalarının kullanımında en büyük artışı konaklama (yüzde 63), sağlık (yüzde 66) ve finans (yüzde 68) sektörleri gösterdi.

Bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, finans ve diğer sektörlerde IoT platformları akıllı şehirler, şebekeler, ulaşım ve lojistik gibi birçok farklı alanlarda kullanılabiliyor.

Ayrıca üretim otomasyonu, bağlantılı ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme sistemleri için de IoT platformlarından yararlanılıyor. Şirketin raporuna göre, Türkiye'de şirketlerin yüzde 81'inin geçen yıl IoT uygulamalarını kullanmaya başladı.

Öte yandan, Potansiyel siber güvenlik risklerine ve yaşanan vakalara rağmen IoT kullanımı artmaya devam ediyor.

Kaspersky'nin yaptığı ankette, Türkiye'deki şirketlerin yüzde 47'si bilgisayar dışındaki bağlantılı cihazlara yönelik saldırılarla karşılaştığını belirtti.

"Kurumlar bu teknolojiye ayak uydurmalı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Industrial Internet Consortium Direktörü Dr. Richard Soley, IoT'nin ilk heyecan dönemini geçtiğini belirterek, "Artık heyecan kalmadı demek doğru olmaz fakat bugün önümüzde uygulayacağımız çok ciddi teknik ve kurumsal süreç sonuçları bulunuyor. IIC yaptığı testlerin sonuçlarını yayınlamaya başladı bile. Sektörlerin aşması gereken en büyük zorluk değişime karşı gösterilen direnç. Verimli değişim için gereken radikal adımları atmakta zorlanıyorlar. Endüstriyel IoT her dikeyde büyük değişimler anlamına geliyor. Kurumların buna ayak uydurması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

KasperskyOS İş Birimi Müdürü Grigory Sizov da, IoT'nin iş dünyasının önünü açan güçlü bir teknoloji olduğunu, bu teknolojiden yararlanmak için kurumların büyük çaba göstermesi gerektiğini aktararak, şunları kaydetti:

"IoT'nin verimli bir şekilde uygulanabilmesi için özel iş süreçleri ve uzmanlık gerekiyor. Ankette de görüldüğü gibi, IoT konusunda çözülmesi gereken sorunlar arasında siber güvenlik de yer alıyor. Ekipmanların güvenliği, teknik ve kurumsal koruma önlemleri, veri gizliliği ve diğer faktörlerin dikkate alınması gerekli. Güvenliği IoT uygulamalarının ilk aşamalarında dikkate almak çok önemli. Kaspersky'de uzmanlığımızı kullanarak geliştirdiğimiz IoT güvenlik çözümleriyle müşterilerimize bu konuda yardımcı olmak istiyoruz."

Kaspersky, IoT'nin sunduğu özelliklerden güvenli bir şekilde yararlanmak isteyen kurumlara şu tavsiyelerde bulundu:

"Cihazları kullanmaya başlamadan önce güvenlik durumunu değerlendirin. Siber güvenlik sertifikalarına sahip olan cihazları ve bilgi güvenliğine daha fazla dikkat eden üreticileri tercih edin. Düzenli güvenlik denetimleri yapın ve IoT sistemlerinin güvenliğiyle sorumlu ekibe güncel tehdit istihbaratı sağlayın.

İlgili yazılımlardaki ve uygulamalardaki açıklar ve güncellemeler hakkında bilgi almak ve vakalara zamanında uygun bir şekilde müdahale etmek için prosedürler belirleyin. Ağ trafiğini analiz eden, IoT'ye yönelik ağ saldırılarını tespit edip önleyen ve yaptığı analizleri kurumsal ağ güvenliği sistemine entegre eden siber güvenlik çözümleri kullanın. Tasarımında güvenliğe öncelik verilen IoT cihazlarını kullanın."