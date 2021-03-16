Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları 10 yıldır Suriye'deki savaş mağdurlarının yardımına koşuyor - Son Dakika

Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları 10 yıldır Suriye'deki savaş mağdurlarının yardımına koşuyor

16.03.2021 11:09
Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları 10 yıldır Suriye'deki savaş mağdurlarının yardımına koşuyor, System.String[]

Suriye'de Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta çok sayıda sivil hayatını kaybederken, yerlerinden yurtlarından edilen, can korkusuyla güvenli bölgelere kaçmak zorunda kalan halkın yardımına yıllardır Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları koşuyor.

Suriye'de Mart 2011'den bu yana süren iç savaşta çok sayıda sivil hayatını kaybederken, yerlerinden yurtlarından edilen, can korkusuyla güvenli bölgelere kaçmak zorunda kalan halkın yardımına yıllardır Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları koşuyor.

Türkiye'nin hemen yanı başındaki iç savaş 10 yılı geride bırakırken, sivil halkın en büyük destekçisi Türkiye oldu. Çok sayıda sivil toplum kuruluşu bölgede yardım faaliyetlerini sürdürüyor. Türkiye'nin yardım faaliyetleri tüm dünyaya örnek teşkil ediyor.

Türkiye Diyanet Vakfı Suriye Koordinatörü Mahmut Temelli, AA muhabirine, eğitimden sağlığa, gıdadan barınmaya kadar birçok alanda faaliyetlerini sürdüklerini söyledi.

"İyilik Konutları Projesi" kapsamında bölgede evler inşa ettiklerini aktaran Temelli, şu ana kadar 1750 konutun tamamlanarak ihtiyaç sahiplerine teslim edildiğini ve 1700 konutun inşasının devam ettiğini bildirdi.

Temelli, toplamda 9 bini aşkın konutun ihtiyaç sahibi ailelerle buluşturulmasını planlandıklarını, ayrıca gönüllü doktorlar aracılığıyla kamplarda yaşayanlara haftalık periyotlarla muayene yapılarak ilaç desteği verildiğini ifade etti.

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgeleri ile İdlib'de vakıf olarak çalışmalara devam ettiklerine değinen Temelli, "Günlük 114 bin ekmek ve 15 bin kişilik sıcak yemek dağıtımı yapılmakta. Ücretsiz giyim mağazası ile aylık 8 bin 636 kişiye kıyafet yardımı sağlanıyor." dedi.

Temelli, bölgedeki savaş mağdurlarına yardımların kesintisiz sürdüğünü anlatarak, "Vakfımız tarafından inşa edilen 4 okul Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. Bunun yanı sıra İdlib bölgesinde halihazırda 6 okulda 3550 öğrenciye eğitim desteği verilmiş olup, Vakfımız uhdesinde bulunan Tomurcuklar Rehabilitasyon Merkezinde aylık 120 savaş mağduru çocuğa işitme, fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmeti sunulmaktadır." diye konuştu.

Teröristlerin zarar verdiği ibadethaneleri de restore ederek ibadete hazır hale getirdiklerine işaret eden Temelli, "Bölgede 477 cami onarımı yapılarak ibadete açıldı." dedi.

Temelli, bölgedeki dini eğitim faaliyetlerine katkı sağladıklarını, Ramazan ve Kurban bayramlarında da özel yardım çalışmalarına imza attıklarını dile getirdi.

"Sıcak yemek dağıtımı her gün devam ediyor"

Beşir Derneği Suriye Koordinatörü Mehmet Arslan da Türkiye'nin ihtiyaç sahiplerine yardımlarını hiçbir zaman esirgemediğini söyledi.

Dernek olarak iç savaş nedeniyle yerlerinden olan Suriyelilere hayırseverlerin desteğiyle ulaşmaya çalıştıklarını anlatan Arslan, herkesin elinden geleni yaptığını belirtti.

Arslan, Suriye'de birçok alanda insani yardım faaliyetlerinin devam ettiğini ifade ederek, "Tel Abyad, Rasulayn, Çobanbey, Afrin ve İdlib'de yardım kampanyalarımız aralıksız devam ediyor. Cerablus'ta bulunan aşevlerimizde günlük ortalama 2 bin 500 ile 3 bin kişiye sıcak yemek dağıtımı her gün devam ediyor." dedi.

Kilis'te 500 metrekare alan üzerine kurulu modern fırında günlük 31 bin sıcak ekmek ürettiklerini belirten Arslan, 10 milyonun üzerinde insana yardım ulaştırdıklarını kaydetti.

Arslan, ayrıca İdlib'de briket ev kampanyasına desteklerinin devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Binlerce proje gerçekleştirdik"

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın ise Suriye'de iç savaş başladığından bu yana gıda, barınma, eğitim ve sağlık gibi alanlarda binlerce projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Savaşlardan en çok zarar görenlerin çocuklar olduğuna dikkati çeken Aydın, çocukların ve yetimlerin hayata tutunması için sponsorluk sistemi ile 18 bin çocuğa destek verdiklerini belirtti.

Aydın, kampanyalarla 25 binden fazla insani yardım tırını Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"15 binden fazla çocuk okullarımızda eğitim faaliyetlerine devam ediyor. Azez'de açtığımız Şam Üniversitesi'nde yüzlerce öğrenci eğitimlerini sürdürüyor. Çünkü savaş bölgesinde en kritik şeylerden bir tanesi de eğitimdir. Eğitim çalışmalarımızı büyütüyoruz. Gıda bağlamında milyonlarca ekmeği hem kendi fırınlarımızda hem de diğer fırınlarda koordine ederek insanların hizmetine sunduk. Onlarca çadır, prefabrik kent kurarak insanların bir nebze olsun rahat yaşamaları için gayret sarf ettik. 2020 yılının başında başlattığımız 'Mazluma çatı ol' kampanyasıyla 14 bin briket evi yerlerinden edilmiş insanların yerleşmesi için hizmete soktuk. Yaşam evleri projemiz devam ediyor. Buradaki insani yardım faaliyetlerimizle insanların hayatına dokunabilmek için Türkiye'deki hayırseverlerin desteğiyle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Binlerce proje gerçekleştirdik, milyonlarca ekmek, sıcak yemek dağıttık, bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor."

Türkiye, Suriye, İdlib, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki sivil toplum kuruluşları 10 yıldır Suriye'deki savaş mağdurlarının yardımına koşuyor - Son Dakika


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