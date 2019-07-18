Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki siyasi çalkalanmalar 2008'den beri Dolar - TL kurunu nasıl etkiledi?
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Türkiye'deki siyasi çalkalanmalar 2008'den beri Dolar - TL kurunu nasıl etkiledi?

3 saat önce

ABD'nin Türkiye'yi F-35 programından çıkarması sonrası döviz piyasasında sert dalgalanmalar yaşanmadı. Ancak son 10 senede 1.3 TL olan ABD Doları 4 kat artarak 5.7 seviyesine geldi. İstatistikler, Türkiye'de yaşanan siyasi kriz ve seçim dönemlerinin Dolar ve Euro'yu artırdığını gösteriyor.

Türkiye'deki siyasi çalkalanmalar 2008'den beri Dolar - TL kurunu nasıl etkiledi?, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı'nın Türkiye'yi F-35 programından çıkarma sürecinin resmen başladığını açıklamasının ardından döviz piyasasında beklenilen sert dalgalanmalar yaşanmadı.

ABD Doları perşembe günü 5,7 Türk Lirası (TL) üzerinden işlem görürken, Euro yüzde 0.50 artışla 6.4 TL'den alıcı buldu. İngiliz Sterlini yüzde 0.80 artışla 7.12 TL'den, çeyrek altın ise yüzde 0.30 değer kaybederek 415 TL'den işlem gördü.
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Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:52 
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