Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başında - Son Dakika

BULGARİSTAN Cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri için sandık başına giden çifte vatandaşlar, oy kullanma heyecanı yaşadı. Çifte vatandaşların bazıları Bulgaristan'daki kayıtlı adreslerine giderek, bazıları da Türkiye genelinde kurulan 126 sandıkta oy kullandı.

Bulgaristan'da bugün yeni cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek sandık başına gidildi. Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan'da bir ilki gerçekleştirerek, cumhurbaşkanlığına adaylığı koydu. Türkiye'de yaşayan soydaşların bazıları Karadayı ve Türk milletvekili adaylarına destek vermek için oy kullanmak üzere Bulgaristan'da kayıtlı adreslerine gitti. Bazıları ise Türkiye genelinde kurulan 126 sandıkta oy kullandı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Havuzlar Ortaokulu'nda kurulan sandıklarda çifte vatandaşlar, saat 07.00'den itibaren oylarını kullanmaya başladı. Elektronik oy kullanma sisteminin de kullandığı okulda yoğunluk gözlemlendi.

OY KULLANMAYA SEDYE İLE GELDİBedensel engelli Yümgüsüm Hacı, yakınları tarafından ambulansla oy kullanmak üzere okula getirildi. Ambulanstan indirilen Hacı, sedye ile sınıfa götürülerek oyunu kullandı.Çorlu'da oy kullanan Serkan Ayaz da seçimlere yoğun ilgi olduğunu belirterek "Sabah erken saatlerde çifte vatandaş olarak oyumuzu kullandık. Bu seçimde bir Türk cumhurbaşkanı adayımızı var. Onun için hepimiz buradayız. Oylarımızı kullandık, hepimiz için hayırlı olmasını istiyorum" dedi.'İYİ BİR KATILIM VAR'

Oy kullanan Baise Çınar da "Çifte vatandaşlar olarak bu seçimler için organize olduk. İyi bir çalışma yaptık ve sabah erken saatlerde gelip, oylarımızı kullandık. İyi bir katılım var. Bu seçimlerde bir Türk cumhurbaşkanı adayımız var. Hem cumhurbaşkanımıza hem de milletvekillerimize başarılar diliyorum. Bu sefer Bulgaristan'da hükümet kurulacaktır" diye konuştu.