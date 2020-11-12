Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor - Son Dakika

Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor

12.11.2020 11:03

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatta elde ettiği zafer, Türkiye'deki soydaşlara büyük sevinç ve gurur yaşattı.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı yürüttüğü harekatta elde ettiği zafer, Türkiye'deki soydaşlara büyük sevinç ve gurur yaşattı.

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, AA muhabirine, Ermenistan'ın Dağlık Karabağ'daki işgalini sonlandıran bildirinin imzalanmasını memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Bildiriyle Azerbaycan'ın büyük bir zafer elde ettiğini ifade eden Dündar, "Azerbaycan ordusu teknolojiyi çok iyi kullanan ve çok iyi eğitim alan askerleri sayesinde Ermenistan ordusunun tepesine yumruğunu indirdi. Ermeni güçleri pişman olma noktasına gelip geri çekildi." dedi.

Dündar, Ermenistan'ın 3 defa ateşkes anlaşması önerdiğini ancak hiçbirinde sözünde durmadığını, barışı bozan taraf olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ermeniler başta gence Gence olmak üzere Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerine devamlı atış yaparak, oradaki sivil insanları katletti. Bunların bir tek nedeni vardı; tanklarının hemen hemen yarısını, ağır silahlarını ve mühimmatını cephede bırakıp sivil bölgelere saldırarak Ermenistan- Azerbaycan savaşını körüklemeyi hedeflediler. Rusya'dan devamlı yardım istediler fakat Putin, Azerbaycan topraklarında savaş devam ettiği için destek vermedi." diye konuştu.

"Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında"

Azerbaycan'ın işgal edilen birçok yeri geri aldığına ve önemli noktalara darbe indirerek başarı elde ettiğine işaret eden Dündar, "Anlaşma gereği, Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan'ın kabul etmesiyle o bölgenin 5 yıl boyunca Rus askerlerince kontrolü ve denetimi altında tutması kararlaştırıldı." dedi.

Dündar, Azerbaycan'ın zaferinin halk arasında büyük bir sevinç oluşturduğunu dile getirdi.

Azerbaycan'ın, Ermenistan halkıyla bir sorununun olmadığını anlatan Dündar, "Asıl sorun Ermenistan'ı idare etmeye çalışan basiretsiz idareciler ve siyasetçilerdir. Bunlar, Ermeni halkına zarar veriyor." dedi.

Dündar, Türkiye'nin her zaman Azerbaycan'ın yanında olduğunu anlatarak, "Orada Türkiye'siz ne barış olabilir ne de başarı gelebilir. Türkiye her koşulda o kararın içinde yer almak durumundadır. Azerbaycan vatandaşlarıyla görüşmemizde, 'Türkiye bizim güvencemizdir. Türkiyesiz rahat olamayız, özgür olamayız, hedefimize varamayız düşüncesi içindeler." değerlendirmesinde bulundu.

"Azerbaycan ile Türkiye arasında ayrımız gayrımız yoktur"

Azerbaycan Özel Kuvvetler Komutanlığından emekli astsubay Güven Aslan da aralarında Azerbaycan'ın da bulunduğu birçok ülkede görev yaptığını söyledi.

Aslen Azerbaycanlı olduğunu aktaran Aslan, "Azerbaycan bağımsızlığını kazandıktan sonra Azerbaycan ordusunun kuruluşunda görev yaptım. O zaman ordu yeni kuruluyordu. Azerbaycan Özel Kuvvetlerinin eğitiminde görev aldım. O zamanlar çok zor şartlarda bir Azerbaycan ordusu vardı. Bugün ise Karabağ'da 44 günde 44 yıllık tarih yazan bir Azerbaycan ordusu var. Gerek Özel Kuvvetleriyle gerekse hava ve kara kuvvetleriyle silahıyla mühimmatıyla eğitimiyle disipliniyle Kafkaslar'ın en güçlü ordularından birisi olmuştur." diye konuştu.

Büyük dedesinin Karabağ'da şehit olduğunu belirten Aslan, şöyle devam etti:

"Azerbaycan ordusu, dünya tarihinde bir destan yazmıştır. Yüreğimiz Azerbaycan'dır. Azerbaycan ordusunun eğitiminde bulunduğum için bu başarıdan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. O yıllarda eğitimlerine katkıda bulunduğum askerlerin bugün üst düzey rütbelerde görev alarak bu başarıyı elde etmesi benim için çok büyük bir sevinç kaynağıdır. Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum, gazilerimize sağlık diliyorum."

Aslan, Azerbaycan'da bir annenin iki evladını şehit vermesine rağmen "vatan sağ olsun" dediğini anlatarak, "Bu sadece Türk anasına yakışır bir harekettir. Bu annenin tavrı karşısında duygulanmamak, ağlamamak mümkün değil. Azerbaycan ile Türkiye arasında ayrımız gayrımız yoktur. Kan bağımız vardır, soy bağımız, dil bağımız vardır. Bu da bizi birbirimize bağlayan en büyük etkendir." ifadelerini kullandı.

"Sevinçten sabaha kadar uyuyamadık"

Azerbaycan'dan 1992'de eğitimi için Türkiye'ye gelen inşaat mühendisi Senan Garibli ise Azerbaycan ordusunun, Ermenistan karşısındaki başarısından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Annesinin ve babasının vefat ettiğini, Azerbaycan'da abla ile kardeşlerinin, akrabalarının bulunduğunu aktaran Garibli, "Daha önce Ermenistan, Azerbaycan topraklarına ufak tefek saldırılar düzenliyordu ancak son saldırılar bardağı taşıran son damla oldu. Azerbaycan ordusu haklı davasında kendi ülkesini müdafaa etmek için karşılık verdi. Sağ olsun başkomutanımız İlham Aliyev de ordunun başında. Cumhurbaşkanımız bu savaşın bittiğini açıkladı, televizyonda izledim. İşgal edilen birçok yeri geri aldık. Savaşın bittiğini ve kazandığımızı açıklayınca çok sevindik sabaha kadar uyuyamadık. Bizim için çok büyük başarı oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor
Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor
Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor
Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor

Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, İşgal, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki soydaşların kalbi Azerbaycan için atıyor - Son Dakika


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