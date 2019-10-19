Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda 25 bin arttı
Son Dakika Dünya Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda 25 bin arttı

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda 25 bin arttı

15 dakika önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ekim ayı istatistiklerine göre Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda yaklaşık 25 bin artış gösterdi.

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda 25 bin arttı, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün ekim ayı istatistiklerine göre Türkiye'de geçici koruma statüsündeki Suriyeli mültecilerin sayısı son 3 ayda yaklaşık 25 bin artış gösterdi.


Suriye'de 2011 yılında başlayan iç savaş sonrası Türkiye'ye gelen mülteciler geçici koruma statüsünde bulunuyor. Bunlardan yaklaşık 100 bin Suriyelinin şu ana kadar Türk vatandaşlığına geçtiği biliniyor.

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Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 19.10.2019 12:33 
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