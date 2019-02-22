Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Suriyeli Sayısı Açıklandı

Türkiye'deki Suriyeli Sayısı Açıklandı

22 dakika önce

Türkiye'de geçici koruma kanunu kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 olurken, bu rakamın son 2 ayda 21 bin 976 kişi arttığı saptandı.

Türkiye'deki Suriyeli Sayısı Açıklandı, System.String[]
Türkiye'de geçici koruma kanunu kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 olurken, bu rakamın son 2 ayda 21 bin 976 kişi arttığı saptandı. Medya takip ve raporlama ajansı PRNet, Türkiye'de geçici koruma kanunu kapsamında yaşan Suriyeli mülteci sayılarına yönelik verilen araştırmayı inceledi. PRNet'in Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, Türkiye'de geçici koruma kanunu kapsamında yaşayan Suriyeli sayısı 3 milyon 644 bin 342 oldu. Bu rakamın da son 2 ayda 21 bin 976 kişi arttığı saptandı. Suriyelilerin Türkiye'de en fazla İstanbul'da yaşadığı görülürken, bu sayının 558 bin 437 olduğu kayıtlara geçti. Geçici korumu kanuna kapsamındaki Suriyeliler cinsiyet bakımından incelendiğinde ise 1 milyon 977 bin 150 kişinin erkek, 1 milyon 667 bin 192 kişinin ise kadın olduğu gözlendi. Türkiye'de bulunan 0-4 yaş arası toplam Suriyeli sayısı da 488 bin 382 olarak görüldü. PRNet ve Ajans Press'in gerçekleştirdiği medya araştırmasında, konuyla ilgili yazılı basına yansıyan haber adetleri de belli oldu. Gerçekleştirilen yazılı basın incelemesinde, 2018 yılından bugüne Suriyeli göçmen ve mültecilerle ilgili 96 bin 329 haber yansıması tespit edildi. Böylelikle 2011 yılında başlayıp iç savaşın ardından birçok mülteciye ev sahipliği yapan Türkiye'nin medya başlıklarında da Suriyelilere çok fazla yer verildiği görüldü.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:26 Kaynak: İHA

Türkiye, Güncel
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