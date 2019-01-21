Türkiye'deki Taksi Anlayışını Değiştirecek Anlaşma

Anlaşma kapsamında, büyüyen Careem taksi filosu gerçekleştirilecek eğitim ve projeler ile Türkiye'deki yolcuların yanında yurtdışından gelecek turistlere güvenilir ve kaliteli hizmet verecek. Careem Gelis¸en Pazarlar Direkto¨ru¨ I·brahim Manna BTD ile birlikte ulaştırma sektörünün gelişmesini ve Türkiye'deki taksi anlayışının değişmesini sağlayacaklarını söyledi. Yapılan anlaşmanın taksiciler açısından çok önemli olduğunu kaydeden BTD Başkanı Hüseyin Duman da, "Artık taksicilerin tekeri boş dönmeyecek" dedi.

Dubai'de 6 yıl o¨nce kurulan ve 1 milyar doları aşan piyasa değeri ile Ortadogˆu'nun ilk ve tek teknoloji unicorn'u olan Careem, Türkiye'deki faaliyetlerini ticari taksilerle büyütüyor. Türkiye pazarına iki sene önce giren ve platformunda ticari taksiler üzerinden hizmet veren şirket, taksilerin itibarını artırmayı ve bu konudaki müşteri memnuniyetini yükseltmeyi hedefliyor.

HEDEF TAKSİ KALİTESİNİ YÜKSELTMEK

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) ile imzaladıkları anlaşmadan duydukları memnuniyeti dile getiren Careem Gelis¸en Pazarlar Direkto¨ru¨ I·brahim Manna, Careem'in Türkiye'de kalıcı olduğunu ve sadece pazara yatırım yapmakla kalmayıp aynı zamanda insanların yaşam biçimlerini ve ulaşım yöntemlerini değiştirdiğini söyledi.

İmzalanan anlaşma kapsamında Türkiye'de taksi imajı ve kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini ve taksicilerin yanında olduklarını göstermek istediklerini kaydeden Manna, şu ifadeleri kullandı:

"Kaptanlara standartlarını yükseltmelerine yönelik gerekli eğitimleri verebilmek için Türkiye'de bir operasyon merkezi kurduk. BTD, Careem'in bu eğitimleri organize etmesine, etkinlikler düzenlemesine ve yolcuların araçlar hakkında yaptıkları geri bildirimleri toplayarak, iyileştirmeler yapmasına destek verecek. Her iki taraf, taksiciler için yeni projeler hazırlayarak, hizmet seviyesini yükseltip, Türkiye'de taksi imajının iyileştirilmesi için ortak çalışacak. Bu işbirliği sayesinde kaliteli hizmetimizi Türkiye'deki müşterilerimiz ile buluşturup, güvenli bir ulaşım sağlayacağız."

Yapılan işbirliği ve verilecek eğitimlerin turistlere yönelik olarak da önemli bir fayda sağlayacağına işaret eden Manna, " Bir taraftan kaptanlarımızın işini kolaylaştırırken Türkiye'deki müşterilerimizin yanı sıra Türkiye'yi ziyaret eden milyonlarca turiste de kolaylıklar sağlayacağız. Bu yatırım ülkenin turizm sektörüne yansıyacak, taksi kullanım talebini artıracak ve böylece kaptanlar ve aileleri için gelir artışı sağlayacak." dedi.

HERKES KAYIT OLAMAYACAK

Manna'nın verdiği bilgiye göre bir taksicinin Careem'e kayıt olabilmesi için başta sistem eğitimi olmak üzere önemli eğitim süreçlerinden ve testlerden geçmesi gerekiyor. Careem'e üye olacakların öncelikle İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından sabıkası temiz şoförlere verilen toplu taşıma kullanım kartına sahip olmaları gerektiğini kaydeden Manna, eğitim konusuna büyük önem verdiklerini vurguladı. Yüksek kalite garantisi sağlamak amacıyla çok sıkı kurallar getirdiklerini ve kapsamlı güvenlik taramaları yaptıklarını anlatan Manna, bir taksi şöförünün mutlaka prezentabl olması, otomobilin temizlik ve kalitesinin yüksek olması gerektiğini söyledi. Manna, bir adayın İyi Davranış Yeterliliği teyidi almadan, hiç bir şekilde kendileri ile çalışamayacağının altını çizdi.

Careem'in Türkiye'de kalıcı olduğunu ve ulaşım sektörüne yatırımlarının devam edeceğini anlatan Manna, "Türkiye'de yatırım yapmak bizim için çok önemli. BTD ile olduğu gibi ve Careem olarak tüm paydaşlar ile el ele çalışarak taksi sektörünün gelişmesini ve Türkiye'deki taksi anlayışının değişmesini sağlayacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TAKSİCİNİN TEKERİ BOŞ DÖNMEYECEK"

Birleşik Taksi Şoförleri Derneği (BTD) Başkanı Hüseyin Duman da taksi şoförleri özelinde Türkiye'nin en büyük derneği olduklarını ifade ederek bu anlaşmanın kendileri için çok önemli olduğunun altını çizdi. Duman, "Careem ile işbirliği kapsamında taksi şoförlerine müşteri iletişimi, ileri sürüş, ilk yardım, İstanbul tarihi ve önemli yerler, yabancı dil ve öfke kontrolü olmak üzere 6 farklı dalda eğitim vereceğiz. Eğitim süreçleri işbirliğinin önemli bir parçası olacak ve Careem ile bu eğitim programlarının hayata geçirilmesi için beraber çalışacağız."dedi.

Yapılan işbirliği sayesinde Careem'in 35 milyon kişilik uluslararası müşteri portföyüne erişebileceklerini kaydeden Duman, "Taksicinin tekeri boşa dönmeyecek. Teknolojinin sağladığı kolaylıklardan faydalanıp biz de kendimizi geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.