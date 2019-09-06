Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki tartışmalı konuları işleyen #Susamam ve Olay, YouTube'da 1.5 milyon dinleyiciye ulaştı
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Türkiye'deki tartışmalı konuları işleyen #Susamam ve Olay, YouTube'da 1.5 milyon dinleyiciye ulaştı

22 dakika önce

Türkiye bu sabaha iki yeni şarkıyla uyandı: #Susamam ve Olay. İki şarkının klibi, YouTube'da yayınlandığı ilk saatlerde 1.5 milyondan fazla izleyiciye ulaştı.

Türkiye'deki tartışmalı konuları işleyen #Susamam ve Olay, YouTube'da 1.5 milyon dinleyiciye ulaştı, System.String[]

Türkiye bu sabaha iki yeni şarkıyla uyandı: #Susamam ve Olay, Youtube'da yayınlandığı ilk saatlerinde toplamda 1.5 milyondan fazla dinleyiciye ulaştı. İki şarkı da güne başlarken Twitter'da en çok konuşulan konu oldu.


Müzisyen Şanışer'in YouTube sayfasından paylaşılan ve kendisiyle birlikte 17 farklı sanatçının kolektif olarak seslendirdiği #Susamam, Türkiye'de tartışılan gündemlerden doğa, adalet, eğitim, kadına şiddet, hayvan hakları gibi konuları çeşitli etkiketlerle farklı bölümlerde işliyor. Her bölüm farklı bir sanatçının sesiyle ele alınıyor. Rap müzisyeni Fuat'ı, #Doğa bölümünde dinlerken, Deniz Tekin gitarıyla #KadınHakları etketinde karşımıza çıkıyor. YouTube'a dün yüklenen klibin izlenme sayısı 820 bini aştı.

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Twitter, Türkiye, Youtube, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:54 
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