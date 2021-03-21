Türkiye'deki tek kadın kaplamacı lüks araçlara estetik katıyor - Son Dakika

Denizli'de eşinin mesleğine merak saran Hatice Ünsal, oto kaplama sektöründe bir ilki başararak hemcinslerine örnek oldu. Lüks araçlarını teslim eden müşterilerin şaşkınlıkla izlediği Ünsal, erkeklerle özleşen mesleğinde araçlara estetik katıyor.

Denizli'de ön lisans mezunu 26 yaşındaki Hatice Ünsal, 3 yıl önce kasiyerlik yaparak geçimini sağlıyordu. Ara ara eşinin yanına gelerek yardım eden Ünsal, sonrasında araçlara karşı bir ilgisi olduğunu fark etti. Bunun üzerine eşine durumdan bahseden Ünsal, kasiyerliği bırakarak eşinin yanında çalışmaya başladı. İlk 6 ay boyunca eşinin destekleriyle kaplama işini öğrenen Ünsal, kısa süre içerisinde işi kavrayarak tek başına araç kaplamaya başladı. Kısa zamanda kendisini geliştirerek değme oto kaplama ustalarına taş çıkartan Hatice Ünsal, becerisiyle müşterilerinin de takdirini kazandı. Son model lüks araçlarını teslim etmeye geldiklerinde karşılarında Hatice ustayı gören müşteriler, ilk başta şaşkınlarını gizleyemeseler de Ünal'ın verdiği yeni imajı görünce takdir etmekten kendilerini alamıyor. Ortaya çıkan başarılı sonuç sonrası Ünsal'ı tebrik eden araç sahipleri, bu sektörde kadınları da görmenin mutluluk verici olduğunu belirtiyor. Tamamen detaycılık isteyen oto kaplama işine kadın eli değdiren Ünsal'ın kadın müşterilerin sayısı da her geçen gün artış gösteriyor.

Kadınlara örnek olmanın mutluluğunu yaşayan Hatice Ünsal, kadının istediği zaman her şeyi başarabileceğini belirterek, "Bu işe 3 yıl önce başladım. Eşime yardım ettikçe arabalara olan ilgimi fark ettim. Eşim ilk ustam ve onun bu meslekte olması bana çok büyük bir avantaj oldu. Müşteriler ilk anahtar teslim ettiklerinde şaşırıyorlar ve arabalarını teslim ettikten sonra hayran kalıyorlar. Bir kadının elinin değmesi işlerimizi yoğunlaştırdı. Detaylı ve titiz çalışma müşterilerimizi memnun etti. Bir aracı şu an tamamen tek başıma yapabiliyorum ama tampon kısmını kaplarken zorlanıyorum. İlerleyen dönemlerde bunu da başaracağıma inanıyorum. Kadınlarımız istedikleri zaman her işin üstesinden gelebilirler. Onlar yeter ki istesin başaramayacağı iş yok. Bende onlara buradan örnek olmak istedim" dedi.

"Kısa süre içerisinde ustalığı öğrendi"

Hatice ustadan çok memnun olduğunu ve başarılı bir iş ortaya çıkardığını belirten iş yeri sahibi Arif Şahin, "En başta yaptığımız işte detaycılık bizim için çok önemli ve işimizin titiz olması gerekiyor. Bir kadın gözüyle elinin değmesi işimizin titizlik ve hassasiyetini arttırdı. İş yerimizde çok ciddi bir şekilde kadın müşterilerimiz çoğaldı. İlk başta görüldüğünde bu tür işler genellikle erkeklerin yaptığı işlerdir. Hatice ustamızdan çok memnunum. Çok özverili bir çalışma içerisinde. Kısa süre içerisinde ustalığı öğrendi. Dünyada birkaç örneği var bu tür ustalarımızın. Türkiye'de ilk ve tek usta. Tam anlamıyla arabayı tek başına kaplayabilecek, bütün detayları yapabilecek kabiliyete sahip. Eşinin desteğiyle bu işe girme kararı aldı ve özveriyle gerçekleşti. Maalesef Türkiye'de devamlı kadına şiddet ve cinayet haberleri izliyoruz. Biz Hatice usta ve diğer ustaların sürekli bu tür haberlerle ön planda olmasını canı gönülden istiyoruz" diye konuştu. - DENİZLİ