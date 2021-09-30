Türkiye'deki Teknopark Sayısı 89'a Ulaştı" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 akademik yılı açılış töreninde yaptığı konuşmada, burs programlarıyla ilgili bilgi verdi.

Bakan Varank, üniversitelerde üretilen bilginin ticarileşmesi ve ekonomiye yön vermesi için buralarda girişimcilik kültürünün gelişmesinin şart olduğunu, bu konuda da çok önemli desteklerinin söz konusu olduğunu ifade etti.

Gerek oluşturdukları altyapılarla gerekse sağladıkları finansal desteklerle gençlerle ve akademisyenlerin yenilikçi projelerini hayata geçirmelerine her zaman yardımcı olduklarını vurgulayan Varanak, şöyle devam etti:

"İşte teknoparklar, teknoloji girişimciliğini desteklemek üzere kullandığımız temel politika araçlarından biri. Teknoparklarda hayata atılan girişimciler nitelikli bir ekosistemin ve altyapının keyfini çıkardığı gibi birçok vergisel destekten faydalanıyor. 2002 yılında sadece 5 teknopark varken bugün bu sayı 89'a ulaştı. Teknoparkların inşasına ayırdığımız kaynak miktarı 1 milyar liraya ulaşmış durumda. Hemen yanı başınızdaki Bilişim Vadisi, teknoparkların en güzel örneklerinden biri. Mobilite teknolojileri ve yazılım alanında ihtisaslaşmış birçok firma burada yeni ürün ve hizmetlerini geliştiriyor hatta bugün orada '42 Kocaeli Yazılım Okulu'nun da açılışını yapacağız. Gençlerimize bu okuldan azami düzeyde istifade etmesini tavsiye ediyorum. Yeni ekonomik düzende dijital teknolojilerin ve yapay zekanın yeri çok önemli. Bu alanlarda söz sahibi olmanın yolu da güçlü bir yazılımcı ordusuna sahip olmaktan geçiyor."

GENÇLERE ÇAĞRI YAPTI

Bakan Varank, oluşturdukları altyapıların girişimcilik konusunda büyük bir ihtiyacı giderdiğini ancak bu iş için finansmanın da gerekli olduğunu belirterek, "Erken aşamalarda riskli görülen özellikle teknoloji tabanlı girişimler, geleneksel banka kredilerinden neredeyse hiç faydalanamıyor. Bu noktada girişim sermayesi fonları, girişimcilik ekosistemi için hayati öneme sahip. Dolayısıyla gerek kendi kurduğumuz gerekse destek sağladığımız fonlarla girişimcilerimizin kullanabileceği kaynaklar oluşturuyoruz. Bu fonlara ek olarak, Kalkınma Ajansları, TÜBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere sağladığımız birçok destek de mevcut. Desteklerimizin detayları için sizleri 'www.yatirimadestek.gov.tr' internet sayfasını ziyaret etmeye davet ediyorum. Bu platform aracılığıyla teşvik robotunu kullanabilir ve tüm destekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz." diye konuştu.

Gençlere seslenen Varank, "Sevgili gençler, siz yeter ki yenilikçi fikirlerinizle gelin. Biz bu sürecin her aşamasında yanınızdayız." dedi.

Eğitimden alan kiralamasına, mentorlükten finansmana kadar her konuda gençlerin işini kolaylaştıracak araçlarının bulunduğunu dile getiren Varank, "Ne zaman isterseniz KOSGEB'in, TÜBİTAK'ın ve kalkınma ajanslarının kapısını çalmaktan ya da direkt Bakanlığımıza müracaat etmekten çekinmeyin. Hükümet olarak ana gündemimiz, her zaman milletimizin refahını artırmak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak oldu. Bu gündem doğrultusunda gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. 19 yıldır yürüttüğümüz tüm çalışmaları hep veriye dayanan bilimsel temelli bir anlayışla sürdürdük. Kovid-19 pandemisiyle mücadelede danıştığımız bilim kurulu da bu yaklaşımın en somut ve güncel örneği. Onun için önümüzdeki dönemde de en büyük paydaşımız olan, bilginin merkezi konumundaki üniversitelerimizin gelişimi için yoğun çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

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