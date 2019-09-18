Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki toplam gelirin yarısı ilk yüzde 20'ye gidiyor
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Türkiye'deki toplam gelirin yarısı ilk yüzde 20'ye gidiyor

2 saat önce

Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükseldi.

Türkiye'deki toplam gelirin yarısı ilk yüzde 20'ye gidiyor, System.String[]

Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükseldi.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 
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