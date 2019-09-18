Türkiye'deki toplam gelirin yarısı ilk yüzde 20'ye gidiyor
2 saat önce
Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükseldi.
Türkiye'de en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun toplam gelirden aldığı pay, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,2 puan artarak yüzde 47,6'ya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10
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