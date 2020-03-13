Türkiye'deki tüm havalimanları korona virüs karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'deki tüm havalimanları korona virüs karşı dezenfekte ediliyor - Son Dakika

Türkiye'deki tüm havalimanları korona virüs karşı dezenfekte ediliyor

6 saat önce

Türkiye'deki tüm havalimanları korona virüs karşı dezenfekte ediliyor.

Türkiye'deki tüm havalimanları korona virüs karşı dezenfekte ediliyor, System.String[]

Türkiye'deki tüm havalimanları korona virüs karşı dezenfekte ediliyor. Devlet Hava Meydanları İşletmesi havalimanlarını dezenfekte etmeye başladı. Havalimanların'a DHMİ personeli tarafından özel cihazlar yardımıyla dezenfektan püskürtüldü.


Türkiye'de korona virüs önlemleri alınmaya başlamasının ardından, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'de tüm havalimanlarını dezenfekte etmeye başladı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Hüseyin Keskin havalimanlarının dezenfekte edildiğini sosyal medya hesabından duyundu. Keskin açıklamada," Türkiye'nin dört bir yanındaki hava meydanlarımızda temizlik ve dezenfeksiyon işlemleri detaylı bir şekilde yapılıyor. Termal kameralarla denetlenen havalimanlarımızdaki önleyici tedbirlerimiz ise kararlılıkla devam ediyor" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 11:27 Kaynak: İHA
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