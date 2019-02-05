Türkiye'deki Tüm Üniversite Öğrencilerine Özel Sosyal Medya Uygulaması: Usity

Dev şirketlerin son yıllarda adının karıştığı skandallar silsilesi, insanların sosyal medyaya olan güvenini tüketmeye başladı. Milyonlarca insanın kişisel bilgileri, nelere ilgi duyup, hangi sıklıkla internetten sipariş verdiklerine kadar çok ince detaylarla saklanıyor. Bu verilerin nerelerde kullanılabileceğini Facebook
'un Cambridge
Analytica skandalıyla görmüş olduk.
Günümüzün en popüler sosyal medya mecraları, artık birer reklam devi haline gelmiş olan Facebook ve benzeri şirketler oldular. Yalan haberler furyası, insanları internet ortamında kendi kimlikleriyle dolaşmaktan soğutmaya başladı. Tüm bunlardan sıkılan üniversite öğrencileri ve mezunları için, anonim olarak var olabilecekleri yeni bir sosyal medya uygulaması var: Usity.
İlk olarak ODTÜ'de kullanılan Usity, artık Türkiye
'deki bütün üniversite öğrencilerine açıldı:
Türkiye'nin en iyi teknik üniversitelerinden olan ODTÜ'de kullanılmaya başlanan uygulama, zamanla ülkemizdeki farklı üniversiteler için de destek sunmaya devam etti. İkinci aşamada mezunlar için de uygun hale getirilen uygulama, artık tüm öğrencilere açık halde.
Üniversitenizin size verdiği öğrenci e-posta adresiyle üye olabildiğiniz Usity, anonim bir kimlikle sosyal medya deneyimi yaşamanızı sağlıyor. Ayrıca eğer mezun durumdaysanız, standart e-posta adresinizle üyelik oluşturabiliyorsunuz. Bu aşamada, e-posta adresinize Usity destek ekibi tarafından gönderilen mesajını, mezun olduğunuzu ispatlayacak şekilde cevaplamanız gerekiyor. Destek ekibi, kısa sürede size dönüş sağlıyor, siz de Usity'nin ayrıcalıklı ortamında yerinizi almış oluyorsunuz.
Uygulama içerisinde, istediğiniz konuda başlık açabiliyor, paylaşımlar yapabiliyorsunuz:
Usity'nin anonim kimlik kullanımını ülkemizde oldukça popüler olan sözlük sitelerine ya da küresel bir platform olan Reddit'e benzetmek mümkün. Nitekim kullanıcılar sadece üniversite öğrencisi ya da mezunu oldukları için -daha sınırlı bir kitle ile- daha özgün bir şekilde iletişim kurabiliyorsunuz.
Anonim mesajlaşma özelliği:
Sosyal medyanın en büyük avantajlarından birisi de diğer kullanıcılarla, soyutlanmış bir ortamda iletişim kurmaktır. Usity, uygulama içerisindeki mesaj ekranıyla anonim kimliğinizi açıklamadan iletişim kurmanıza imkân tanıyor.
Aktivite arkadaşlığı özelliği:
Usity'nin tüm üniversite öğrencilerine açılmasıyla birlikte, aktivite arkadaşı bulma özelliği de devreye girdi. Bu özellik sayesinde, kahve içip yemek yerken, sizin gibi arkadaş arayan kişilerle bir araya gelmeniz çok kolay.
Kampüsünüzün nabzını tutan Usity, her geçen gün daha da gelişerek kullanıcılarına hizmet vermeye devam edecek. Uygulamayı hemen indirip denemek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz Açıklaması