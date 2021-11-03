Türkiye'deki Twitch yayıncılarının kara para akladığı iddialarına dair neler biliniyor? - Son Dakika

Twitch, İngiltere merkezli oyun haber sitesi Dexerto'ya Türkiye'deki kullanıcıların kara para akladığı iddialarına ilişkin olarak 150 kişiye karşı Eylül ayında harekete geçildiğini açıkladı.

Dünyanın en büyük espor ve oyun haber sitelerinden biri olan Dexerto'ya bir açıklama yapan Twitch, eylül ayında 150 kullancının para kazanma araçlarını suistimal etmesi nedeniyle harekete geçtiklerini belirtti.

Şirket sözcüsü, son zamanlarda Twitch topluluğunda Türkiye'deki kullanıcıların nasıl para kazandığına dair kaygıların ortaya çıktığını, ancak yasak aktivitelerde bulunan kişilere karşı gerekli önlemlerin alındığını aktardı.

Sözcü, "Twitch'te mali dolandırıcılığı engellemek ve dolandırıcılıkla mücadele etmek için düzenli olarak faaliyette bulunuyoruz, sadece Eylül ayında Türkiye'deki 150 kullanıcıya yönelik olarak para kazanma araçlarını istismar ettikleri için harekete geçtik" dedi.

Açıklamada aynı zamanda dolandırıcılık mağduru olan herkesin şirkete ulaşması gerektiği kaydedilirken yerel kanunları ya da Twitch kurallarını ihlal eden bütün kullanıcıların tespit edilmesi ve platformdan kaldırılması için sürekli çalışıldığı vurgulandı.

Türkiye'de son günlerde canlı yayın ve oyun platformu olan Twitch'te kara para aklama ve dolandırıcılık ağının kurulduğu konuşuluyordu.

Bu ağın ortaya çıkarılması ve bu kullanıcıların platformdan temizlenmesi amacıyla Temiz Twitch etiketiyle sosyal medyada kampanya düzenleniyor.

Çoğunluğu Türkiye'den olmak üzere Twitch üzerinden 9,8 milyar dolar gibi bir miktarın aklandığı öne sürülüyor.

İddialar Twitch'in hacklenmesiyle ortaya çıktı

Türkiye'de kimi Twitch yayıncılarının kara para akladığı iddiaları Amazon'un sahip olduğu Twitch platformunun hacklenmesi sonucu ortaya çıktı.

Bir ay önce hackerlar, platforma ait büyük bir veri setini internet ile paylaştı.

Bunun sonucunda Twitch'teki yayıncıların ne kadar para kazandığı meydana çıktı.

Bu veri setinin paylaşılması sonucu Türkiye'de az takipçisi olan çok sayıda kullanıcının büyük miktarlarda para kazandığı görülmüş, bu da kara para aklama ve dolandırıcılık iddialarının ortaya çıkmasına neden olmuştu.

Hack sonucu paylaşılan verilere göre sadece 50 takipçisi olan hesaplara, kimi kullanıcılar tarafından yüksek miktarlarda bağış yapıldı.

Twitch'te Bit adı verilen sanal emtialar ile takip ettiğiniz kullanıcıya farklı para miktarlarını temsil eden emojileri göndererek bağışta bulunabiliyorsunuz.

Türkiye'de canlı yayınları az sayıda kişi tarafından izlenen kullanıcılara Twitch'teki Bit'lerle yüksek meblağlarda para gönderildiği ortaya çıktı.

Bazı hesaplara günlük olarak bin doların üzerinde para gönderildiği tespit edildi.

Çalıntı kredi kartları üzerinden yayıncılarla anlaşma yapılıyor

İddialara göre hackerlar, anlaştıkları yayıncılara çalıntı kredi kartları üzerinden Bit'leri kullanarak bağışta bulunuyor.

Daha sonra da yayıncılar bu bağışların yüzde 20 ya da 30'unu kendilerinde tutuyor, geri kalanını hackerlara gönderiyor.

Bu iddiaların ortaya çıkmasının ardından Türkiye'den bazı Twitch kullanıcıları, sosyal medya üzerinden kendileriyle bağlantıya geçerek anlaşma yapmayı teklif eden kişilerin mesajlarını paylaştı.

Ekim ayının sonunda Dexerto haber sitesi, oyun şirketi Riot Games'ın geliştirdiği Valorant'ın Türk oyuncularının da bu dolandırıcılık ağına dahil olduğunu aktarmıştı.

Söz konusu bazı oyuncular da sosyal medya hesapları üzerinden bu bağışları aldıklarını kabul etti.

Oyun sitelerinde çıkan haberlere göre Riot Games'in bu oyuncularla bağını kesmesi bekleniyor.

CHP Milletvekili Tekin, iddiaları TBMM'ye taşıdı

Bu süreçte Temiz Twitch kampanyasının önde gelen isimlerinden biri Twitch'te 1,7 milyon takipçisi olan Jahrein takma isimli Ahmet Sonuç adlı yayıncı oldu.

Ahmet Sonuç, bu konuyla ilgili yaptığı açıklamalar ve iddialar üzerine bu hafta Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından ifade vermeye çağrıldı.

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise bu iddiaların araştırılması için Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi.

Tekin, bu dolandırıcılık ağının en büyük mağdurlarının kredi kartları çalınan kişiler olduğunu da vurguladı.

31 Ekim'de Twitter'dan yaptığı paylaşımda Tekin, bu iddiaların MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) tarafından incelenmesi gerektiği çağrısı yaptı:

"Sadece Türk vatandaşlarının değil, yabancı şahısların da kredi kartı bilgilerini çalan, bu çalıntı kartlarla harcama yapan bir uluslararası bir şebeke yayıncılarla anlaşarak kara para aklıyor. Çeşitli suç örgütleri de kendilerini gizleyerek bu yolla suç gelirini sisteme sokuyor.

"Burada Amazon'un sahip olduğu Twitch platformundaki araçlar aracı olarak kullanılıyor. Çalıntı kredi kartı veya suç geliri ile temin edilen 'bit' yayıncılara komisyon karşılığı gönderiliyor, sonra bu değerle alınan kripto para suç örgütlerine gönderiliyor.

"Dolayısıyla uluslararası faaliyet gösteren bir şebeke ile karşı karşıyayız. Amerika'da, Almanya'da ve çeşitli ülkelerde yaşayan mağdurlar var. Şebeke üyeleri de farklı ülkelerde faaliyet gösteriyor. Konuya çok ciddi yaklaşmak zorundayız. Süreci takip edeceğiz."