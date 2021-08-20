"Türkiye'deki Ukraynalı Ressamlar Sergisi" Bodrum'da açıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, " Türkiye'deki Ukraynalı Ressamlar Sergisi" açıldı.

Ege Ukraynalılar Derneği tarafından Ukrayna'nın 24 Ağustos 1991'de kabul edilen bağımsızlığının 30'uncu yılı kutlaması kapsamında Bodrum Belediyesi "Mausolos" ve "Artemisia" sergi salonlarında düzenlenen sergide, 13 ressamın 61 eseri izlenime sunuldu.

Muğla Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz, Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov, Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Emel Çakaloğlu ve ressamlar, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti.

Rustamov, açılışta yaptığı konuşmada, Ukrayna vatandaşlarının Türkiye'de kendilerini evlerinde gibi hissettikleri için çok mutlu olduğunu söyledi.

Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadelede Ukrayna'dan uçak ve helikopter gönderildiğini hatırlatan Rustamov, konuşmasını "Yaşasın Türkiye, yaşasın Ukrayna." diyerek tamamladı.

Bodrum Kaymakamı Yılmaz da Ukrayna'nın bağımsızlığının 30'uncu yılını kutladı.

Yılmaz, her geçen gün ülkedeki Ukraynalı misafirlerin ve yaşayanların sayısının arttığını belirtti.

Emir Rustamov, AA muhabirine yaptığı açıklamada ise Türk halkı gibi yetenekli olduğunu dile getirdiği Ukraynalıların, her geçen yıl Türkiye'nin kültür hayatına aktif olarak katıldığını gördüğünü dile getirdi.

Rustamov, Ukrayna-Türkiye ilişkilerine ilişkin şunları kaydetti:

"Sadece 1991'de değil, daha önce de 20'nci yüzyılın başlangıcında Ukrayna Halk Cumhuriyeti, bağımsız bir devlet ortaya çıktı. O zaman da Türkiye, Ukrayna'nın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriydi. Türkiye, gerçekten bizim bağımsızlık mücadelemizi her zaman destekliyor. Şimdi de bir stratejik partner olarak birbirimizi destekliyoruz. Ayın 23'ünde Ukrayna'da Kırım Platformu Zirvesi olacak. Türkiye Kırım Platformu'nun en aktif destekçilerinden biridir. Yani bütün alanlarda bizim ilişkilerimiz çok aktif bir şekilde gelişiyor ve çok olumlu bir noktadadır."

Ege Ukraynalılar Derneği Başkanı Diana Osypenko da sergi kapsamında, Muğla'da yanan alanların yeniden ağaçlandırılması çalışmasında kullanılmak üzere bağış kampanyası düzenlendiğini bildirdi.

Sergi, 26 Ağustos'a kadar açık kalacak.