Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti - Son Dakika
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Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti

25.02.2022 16:30
Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti

Türkiye'de bulunan 43 yaşındaki Ukraynalı tır şoförü Sergi Tshulia, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu ülkesinde cepheye gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Türkiye'de bulunan 43 yaşındaki Ukraynalı tır şoförü Sergi Tshulia, Rusya'nın askeri müdahalede bulunduğu ülkesinde cepheye gitmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan çıkış yaptı.

Bursa'dan aldığı yükle Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen Tshulia, sıra beklememek için yetkililerden destek istedi.

Odessa kentine yakın bir ilçede yaşayan Tshulia, işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkış yaptı.

Tshulia, AA muhabirine yaptığı açıklamada, en kısa sürede Ukrayna'ya geçip ülkesi için savaşmak istediğini söyledi.

Türk yetkililerin kendisine kolaylık sağladığını belirten Tshulia, "Kapıkule'den çıkışta Türk makamları bana yardımcı oldu. Ben eve gitmek istiyorum. Çıkış için bana destek verdiler. Teşekkür ederim." dedi.

Sergi Tshulia, Ukrayna'ya gidince ilk olarak çocuklarının Moldova'ya sığınmasını sağlayacağını ifade etti.

Asker olan eşi gibi ülkesi için mücadele edeceğini dile getiren Tshulia, şunları aktardı:

"Cepheye gönüllü olarak gideceğim ve Ukrayna'nın bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşacağım. Eşim askeri personel. O şu anda görevde. Çocuklarım dedesinin yanında. Oradaki durum oldukça kritik ve kötü. Odessa'da patlamalar duyuluyor. Güney bölgelerde de çatışmaların devam ettiğini öğrendim. Bir an önce Ukrayna'ya ulaşmak istiyorum. En kısa sürede ülkeme dönüp görevime başlamak istiyorum."

Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti
Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti
Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti
Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti

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Kapıkule Sınır Kapısı, Türkiye, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'deki Ukraynalı tır şoförü cepheye gitmek için ülkesine hareket etti - Son Dakika


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