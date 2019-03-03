Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Ukraynalılar, Şenlikte Buluştu

Türkiye'deki Ukraynalılar, Şenlikte Buluştu

13 dakika önce

Türkiye'deki Ukraynalılar, bahar şenliğinde buluştu.

Türkiye'deki Ukraynalılar, Şenlikte Buluştu, System.String[]
Türkiye'deki Ukraynalılar, bahar şenliğinde buluştu.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğu ve Ukraynalılar Dayanışma Derneği'nce Maltepe'deki bir otelde düzenlenen şenlikte, Ukrayna'dan gelen sanatçılar şarkılar söyledi, çocuklar geleneksel oyunlar oynadı.

Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, yaptığı konuşmada, Türk ve Ukraynalı dostları ile bahar şenliğinin düzenlenmesine katkı sunan herkese teşekkür etti.

İlkbaharı çocuklarla selamladıklarını söyleyen Gaman, "Ukrayna'dan gelen değerli sanatçılarımıza da ayrıca minnet duygularımı sunmak isterim. Bugün burada buluşmamızı sağlayan ve devam eden etkinliklerimizi, başkonsolosluk olarak desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edildiği şenliğe, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:36 Kaynak: AA

Maltepe, İstanbul, Ukrayna, Türkiye, Güncel
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