Türkiye'deki Ukraynalılar ülkelerine ulaştırmak için yardım topluyor - Son Dakika
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Türkiye'deki Ukraynalılar ülkelerine ulaştırmak için yardım topluyor

08.03.2022 11:06
Türkiye'deki Ukraynalılar ülkelerine ulaştırmak için yardım topluyor

Rusya'nın savaş açmasının ardından yakınları için endişe duyan Türkiye'deki Ukraynalılar, topladıkları insani yardım malzemelerini ülkelerine gönderiyor.

Rusya'nın savaş açmasının ardından yakınları için endişe duyan Türkiye'deki Ukraynalılar, topladıkları insani yardım malzemelerini ülkelerine gönderiyor.

Ailesi ve yakınları için kaygı duyan Bursa'daki Ukraynalılar, bir yandan da gıdadan bebek bezine, ilaçtan elbiseye kadar geniş yelpazede topladıkları yardımları, ülkelerine giden tırlarla ulaştırmaya çalışıyor.

Bursa Ukraynalılar Derneği Başkanı Viktoria Afşar, AA muhabirine, Ukrayna'da işgalin başlamasının ardından Başkonsolosluk ve Büyükelçilik tarafından yardım kampanyası başlatıldığını anımsattı.

Türkiye'deki bazı derneklerin yardımıyla insani yardım topladıklarını dile getiren Afşar, şöyle konuştu:

"Temel ihtiyaçlar, hijyen malzemeleri, gıda, yiyecek, içecek, bebek, kadın ve erkek kıyafetleri, ayakkabı, battaniye, yastık gibi ihtiyaçları topluyoruz ve Ukrayna'ya gönderiyoruz. Zaten birkaç tır gitmiş Ukrayna'ya, biz de bugün gönderiyoruz. Bursa'da topladığımız birçok eşya var. Bursalılar sağ olsunlar çok yardım ediyorlar. Nasıl yardım edebiliriz diye soruyor insanlar."

Afşar, Büyükelçilik tarafından her gün güncel ihtiyaç listesinin paylaşıldığını belirterek, bu doğrultuda insanların en çok neye ihtiyacı varsa onu toplamaya çalıştıklarını vurguladı.

Annesinin, babasının ve kardeşinin Ukrayna'da olduğunu aktaran Afşar, şunları kaydetti:

"Çok şükür görüşebiliyoruz. İnternet var. Birkaç gün normal internet yoktu sadece mobil internet üzerinden görüşebildik ama çok şükür benim ailem bombaların olduğu yerde değil. Şu anda onlar güvenli bir bölgedeler ama tabii ki savaş durumu olduğu için hiçbir yer yüzde 100 güvenli sayılmaz. Birçok arkadaşımın ailesi hala Kiev'de. Çıkmak istemiyorlar ve 'Burası bizim evimiz, buradan ayrılmak istemiyoruz. Bizim toprağımız, düşmandan korkmuyoruz.' diyorlar."

Afşar, ailesinin de Ukrayna'yı terk etmek istemediğine değinerek, mümkün oldukça sürekli irtibatta olduklarını söyledi.

Ülkesindeki insanlar için yardım toplamaya devam edeceklerini anlatan Afşar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsanların sürekli ihtiyaçları oluyor. Günlerdir sığınaklarda, bodrumlarda kalıyor. Elektrik, su, yiyecek yok. Mesela dün cep telefonu numaramı bulan bir Ukraynalı bana yazdı. Dedi ki 'Ben Sumi şehrindeyim. 2 yaşında bir çocuğum var. Biz çıkamıyoruz, çocuğa tek başıma bakıyorum. Bana yardım edebilir misiniz? Gıdamız yok, param kalmadı.' Bu insanların yardıma ihtiyacı var ve elimizden ne gelirse yapmaya çalışıyoruz."

"Elimizden geleni yapmaya hazırız"

Yaklaşık 10 yıldır Bursa'da yaşayan Svitlana Özman da annesi ve çocuklarının Kiev'de bulunduğunu anlattı.

Oğlu ve annesinin Ukrayna'da kalmak istediğini dile getiren Özman, "Ancak kız kardeşim kendi çocuğunu ve kızımı alıp önce Polonya'ya geçti. Şu anda Almanya'dalar. Ukrayna'mıza yapılan her şey çok korkunç, dehşet verici. Bu kalbimi çok kırıyor. Bizim orada evimiz, her şeyimiz var ama şu anda ne durumda olduğunu bilmiyoruz." diye konuştu.

Özman, Ukrayna'daki insanların yardıma ihtiyacı olduğunun altını çizerek, "Elimizden geleni yapmaya hazırız. Yardım toplamaya devam ediyoruz. Zamanında Suriyelilere yardım ettik. Ermenistan'da bir deprem olduğu zaman oradaki insanlara yardım ettik. Şu anda Ukrayna halkının yardıma ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Kızının 12 yaşında olduğunu ve korkarak ağladığını aktaran Özman, tek başına Türkiye'ye gelecek olan kızına kavuşmayı beklediğini sözlerine ekledi.

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Ukrayna, Türkiye, Savaş, Afşar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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