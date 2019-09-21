Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki üretimimizle dünyaya örnek olduk
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Türkiye'deki üretimimizle dünyaya örnek olduk

1 saat önce

Daimler AG Yöneticilerinden Britta Seeger, Türkiye'nin üretimdeki yüksek kalite standardı ve kalifikasyonu yüksek çalışanları ile marka için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'ye yatırımlarının süreceğini vurguladı.

Türkiye'deki üretimimizle dünyaya örnek olduk, System.String[]

Daimler AG Yöneticilerinden Britta Seeger, Türkiye'nin üretimdeki yüksek kalite standardı ve kalifikasyonu yüksek çalışanları ile marka için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'ye yatırımlarının süreceğini vurguladı.

Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:45 
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