Türkiye'deki üretimimizle dünyaya örnek olduk
1 saat önce
Daimler AG Yöneticilerinden Britta Seeger, Türkiye'nin üretimdeki yüksek kalite standardı ve kalifikasyonu yüksek çalışanları ile marka için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'ye yatırımlarının süreceğini vurguladı.
Daimler AG Yöneticilerinden Britta Seeger, Türkiye'nin üretimdeki yüksek kalite standardı ve kalifikasyonu yüksek çalışanları ile marka için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Türkiye'ye yatırımlarının süreceğini vurguladı.
Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:45
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