Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan deprem için "geçmiş olsun" mesajı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan deprem için 'geçmiş olsun' mesajı - Son Dakika

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan deprem için "geçmiş olsun" mesajı

6 saat önce

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlardan deprem için

Türkiye'deki yabancı diplomatik misyonlar, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonundan, depreme ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan yapılan açıklamada, "AB Türkiye Delegasyonu olarak bugün gerçekleşen depremden etkilenen herkese geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Depremde yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. AB, Türkiye'nin yanındadır." ifadelerini kullandı.

İran'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand, Twitter hesabından, "Dost ve kardeş Türkiye devlet ve halkına, özellikle Elazığ'daki kardeşlerimize başsağlığı diliyoruz. Yüce Allah'tan hayatlarını kaybedenlere rahmet ve aileleri için de sabır, yaralananlara da acil şifalar diliyoruz." paylaşımında bulundu.

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliğinden de depreme ilişkin Twitter'dan yayımlanan mesajda, "Elazığ merkezli depremden etkilenen herkese geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 12:00 Kaynak: AA
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