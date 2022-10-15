Türkiye'deki yabancı misyonlardan maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajları - Son Dakika
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Türkiye'deki yabancı misyonlardan maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajları

15.10.2022 19:12
Türkiye'deki yabancı misyonlardan maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajları

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye ve Türkiye'yle dayanışma mesajları yayımladı.

Türkiye'deki yabancı misyon temsilcileri, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye ve Türkiye'yle dayanışma mesajları yayımladı.

İsrail'in Ankara Büyükelçisi olarak atanan Irit Lillian, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bu zor zamanda aklımız Türkiye'yle. Bartın'da hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor, mahsur kalan madencilerin ve yaralıların sağlığı için dua ediyoruz. Yüce Allah onların ve kurtarma güçlerinin yanında olsun." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Bartın'ın Amasra ilçesinde meydana gelen maden patlamasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve tüm dost Türk halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dileriz." denildi.

Çin'in Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından, söz konusu patlamanın üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, "Hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, tüm yaralılara acil şifalar diliyoruz. En kısa zamanda arama kurtarma çalışmalarının başarı ile tamamlanmasını temenni ediyoruz. Bu zor dönemde tüm kalbimiz ve dualarımız Türk halkı ile birliktedir." mesajı paylaşıldı.

Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği Twitter hesabından gönderilen dayanışma mesajında ise "Geçmiş olsun Bartın. Kalbimiz sizinle." ifadeleri kullanıldı.

Finlandiya'nın Ankara Büyükelçiliği hesabından yapılan paylaşımda da maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin ailelerine başsağlığı ve yaralılara acil şifa dilenirken, mahsur kalanların bir an önce kurtarılması dileğinde bulunuldu.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliği ise Twitter'dan "Türkiye'nin Bartın ilindeki kömür madeni patlamasında hayatını kaybedenler için derin üzüntümüzü belirtmek isteriz. Düşüncelerimiz ve dualarımız acılı ailelerle ve Türk halkıyla beraberdir. Halen madende kalanların en kısa sürede kurtarılmasını dileriz." mesajını paylaştı.

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Kaynak: AA

Türkiye, Ankara, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'deki yabancı misyonlardan maden ocağı patlamasında ölenler için taziye mesajları - Son Dakika

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