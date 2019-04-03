Son Dakika Haberleri: Türkiye'deki Yabancı Öğrenciler Manisa'da Buluştu

Türkiye'deki Yabancı Öğrenciler Manisa'da Buluştu

57 dakika önce

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler kültürlerini tanıtmak amacıyla Manisa'da düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Türkiye'de eğitim gören yabancı öğrenciler kültürlerini tanıtmak amacıyla Manisa'da düzenlenen 12. Uluslararası Öğrenci Buluşması'nda bir araya geldi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesinin (MCBÜ) ev sahipliğinde Şehit Prof. Dr. İlhan Varank yerleşkesinde gerçekleştirilen etkinlik, Prof. Dr. Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezi'nde "Gençlerle 360° 6. Uluslararası Öğrenci Kongresi" ile başladı.

Çok sayıda yerli ve yabancı öğrencinin katıldığı kongrede konuşma yapan MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, bazı organizasyonlar ve etkinliklerin derslerden daha önemli olduğunu, bu tür kongrelerin öğrencileri araştırmaya, müzakere etmeye, yeni çözüm önerileri getirmeye ve paylaşmaya sevk ettiğini söyledi.

Konuşmaların ardından Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Manisa Şubesi ve Manisa Uluslararası Öğrenci Derneği (MUDER) tarafından "Doğudan Batıya Adil Bir Dünyaya" sloganıyla 12 ülkeden misafir öğrencilerin katılımıyla gerçekletirilen etkinlik başladı.

MCBÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'ndeki etkinlikte, Rektör Çelebi ile öğretim üyeleri, yabancı öğrencilerin ülkelerini ve kültürlerini tanıtmak için kurduğu stantlara ziyarette bulundu, öğrencilerle sohbet etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 04:42 Kaynak: AA

Ümit Doğay Arınç, Türkiye, Manisa, Güncel
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