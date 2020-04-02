Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı - Son Dakika
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Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı

6 saat önce

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaşlı nüfus istatistikleri paylaşıldı.

Türkiye'deki yaşlı nüfus son 5 yılda yüzde 21.9 arttı, System.String[]

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yaşlı nüfus istatistikleri paylaşıldı. Türkiye'de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 yaş ve üstü kişi sayısı 2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı. 2019 yılı verilerine göre Manisa'daki yaşlı nüfus ise 163 bin 384 kişiye ulaşarak Manisa nüfusunun yüzde 11,3'ünü oluşturdu.


Korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı getirilen 65 yaş ve üstü yaşlıların ülke nüfusu içindeki istatistiki verileri açıklandı. TÜİK Manisa Bölge Müdürü Dr. Mehmet Akyol, "2014 yılında 6 milyon 192 bin 962 kişi iken son beş yılda yüzde 21,9 artarak 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişiye ulaştı. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2014 yılında yüzde 8 iken, 2019 yılında yüzde 9,1'e yükselmiştir. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44,2'sini erkek nüfus, yüzde 55,8'ini kadın nüfus oluşturmuştur. Yaşlı nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında yaşlı nüfusun yüzde 60,9'unun 65-74 yaş grubunda, yüzde 31,4'ünün 75-84 yaş grubunda ve yüzde 7,7'sinin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülürken, 2019 yılında yüzde 62,8'inin 65-74 yaş grubunda, yüzde 28,2'sinin 75-84 yaş grubunda ve yüzde 9,1'inin 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer aldığı görülmüştür. Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilk 5 il sırasıyla, yüzde 18,8 ile Sinop, yüzde 17,7 ile Kastamonu, yüzde 16,2 ile Artvin, yüzde 16,2 ile Çankırı ve yüzde 16,1 ile Giresun olurken, yaşlı nüfus oranının en düşük olduğu 5 il ise sırasıyla yüzde 3,3 ile Şırnak, yüzde 3,4 ile Hakkari, yüzde 3,9 ile Şanlıurfa, yüzde 4 ile Van ve yüzde 4,5 ile Batman olmuştur." dedi.


Yaşlı nüfusun yüzde 2,2'si Manisa'da yaşıyor


Ege Bölgesi illerine bakıldığında en fazla yaşlı nüfusa sahip ilin 493 bin 673 kişi ile İzmir olduğunu kaydeden Akyol şunları söyledi: "En az yaşlı nüfusa sahip il ise 44 bin 987 kişi ile Uşak'tır. Ege Bölgesi illeri içerisinde yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranının en yüksek olduğu il yüzde 13,2 ile Aydın, en düşük olduğu il yüzde 11 ile Denizli'dir. Manisa ilindeki yaşlı nüfus 2014 yılında 137 bin 486 iken son beş yılda yüzde 18,8 artış ile 2019 yılında 163 bin 384 kişi olmuştur. Manisa ili bu değerle Türkiye'deki yaşlı nüfusun yüzde 2,2'sine sahip olup Türkiye genelinde en fazla yaşlı nüfusa sahip 10. ildir. Yaşlı bireylerin yüzde 44,3'ü erkeklerden yüzde 55,7'si kadınlardan oluşmaktadır. Manisa'da yaşlı nüfusun toplam il nüfusuna oranı yüzde 11,3 olup, ülkemizde yaşlı nüfus oranı en yüksek 39. Ege Bölgesinde 5. il konumundadır. Manisa ilçelerinde yaşlı nüfus oranı en yüksek olduğu ilçe yüzde 18,8 ile Gördes, en düşük olduğu ilçe yüzde 7 ile Yunusemre ilçesidir. Yaşlı nüfusun cinsiyet ayrımında kadınlarda en yüksek olduğu ilçe yüzde 58,4 ile Gölmarmara, en düşük olduğu ilçe ise yüzde 53,6 ile Selendi ilçesidir." - MANİSA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Manisa, Ege, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.04.2020 10:49 Kaynak: İHA

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