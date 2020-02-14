Türkiye'deki yaşlı nüfusu arttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye'deki yaşlı nüfusu arttı - Son Dakika

Türkiye'deki yaşlı nüfusu arttı

6 saat önce

Türkiye'de 2010'dan 2018'e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 olurken, yaşlı nüfusunun en çok arttığı il Zonguldak olarak kaydedildi.

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Türkiye'de 2010'dan 2018'e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 olurken, yaşlı nüfusunun en çok arttığı il Zonguldak olarak kaydedildi. Yaşlı nüfusuna paralel olarak Türkiye'deki huzur evi sayısı da incelenirken özel, diğer ve kamuya bağlı olmak üzere 411 adet olduğu saptandı.

Medya takip kurumu Ajans Press, yaşlı nüfusu ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre yaşlı nüfusu ile alakalı 2018 yılında basına yansıyan haber adedi bin 364 olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra huzurevlerinin basında konuşulma oranına bakıldığında 11 bin 359 olduğu görüldü. Haber başlıkları incelendiğinde en çok huzurevlerine yapılan moral ziyaretlerinin konuşulduğu görüldü.

YAŞLI NÜFUSUNUN AZALDIĞI TEK İL "GÜMÜŞHANE"

Ajans Press'in,  Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, Türkiye'de 2010'dan 2018'e kadar geçen sürede yaşlı nüfus artışı 1,18 oldu. Yaşlı nüfusunun en çok arttığı iller ise sırasıyla Zonguldak, Yozgat, Adana, Ağrı, Adıyaman, Aksaray, Tokat, Iğdır, Mersin, Hakkari, İzmir ve Antalya olarak kaydedildi. Buna karşın yaşlı nüfusunun azaldığı tek il Gümüşhane olarak gözlendi. Yaşlı nüfusuna paralel olarak Türkiye'deki huzur evi sayısı da incelenirken özel, diğer ve kamuya bağlı olmak üzere 411 adet olduğu saptandı. Sadece bakanlığa bağlı huzur evi sayısı ise 152 olarak kayıtlara geçti.


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Haber Yayın Tarihi: 14.02.2020 11:02 Kaynak: DHA
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