Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı - Son Dakika

Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı

23.03.2021 10:17
Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı, System.String[]

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'de jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017 yılında 26 bin 562 gigawatt-saat elektrik üretilirken, bu rakam 2020'de yüzde 72 artışla 45 bin 897'ye ulaştı.

TEİAŞ verilerine göre, Türkiye'de jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017 yılında 26 bin 562 gigawatt-saat elektrik üretilirken, bu rakam 2020'de yüzde 72 artışla 45 bin 897'ye ulaştı. Türkiye ve Avrupa'da rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar yapan Zeren Group'un CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, "Türkiye enerji alanında yaptığı büyük yatırımlarla enerjide tam bağımsız bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

Dünya nüfusu her yıl ortalama 80 milyon artarken, enerji tüketimi de aynı ivmeyle yükseliyor. Enerji ihtiyacını karşılamada petrol, kömür ve doğal gaz gibi fosil yakıtlar uzun vadede yetersiz kalırken, yaydıkları kimyasallarla da dünyaya ciddi anlamda zarar veriyor. Bu durum, yenilenebilir enerji kaynaklarını öne çıkarırken, enerji teknolojilerine yönelik çalışmaların da tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hız kazandığı görülüyor.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) verilerine göre, Türkiye'de jeotermal, rüzgar ve güneş enerjisiyle 2017'de 26 bin 562 gigawatt-saat elektrik üretilirken, bu rakam 2020'de yüzde 72 artışla 45 bin 897'ye ulaştı.

Türkiye ve Avrupa'da rüzgar enerjisine yönelik yatırımlar yapan Zeren Group'un CEO'su Mustafa Yiğit Zeren, "Dünyanın geleceği için, yenilenebilir enerji kaynakları her geçen gün daha fazla önem kazanıyor. Özellikle iklim değişikliğinin etkilerini giderek daha fazla hissettiğimiz bu dönemde, Türkiye yaptığı büyük yatırımlarla enerjide tam bağımsız bir ülke olma yolunda hızla ilerliyor" dedi.

ELEKTRİK ENERJİSİNİN YÜZDE 30'U YENİLENEBİLİR KAYNAKLARDAN KARŞILANACAK

Dünyanın enerji tüketimi giderek artarken, fosil yakıt kaynakların da sürekli azaldığına dikkat çeken Mustafa Yiğit Zeren, "Her yıl bir öncekinden daha fazla enerji tüketiyoruz. Oluşan bu yüksek talebin karşılanması için, yenilenebilir enerji kaynaklarından en üst düzeyde faydalanmamız gerekiyor. Türkiye, 2023 yılına kadar toplam elektrik enerjisi talebinin en az yüzde 30'unu ve ulaştırma sektörü ihtiyaçlarının da yüzde 10'unu yenilenebilir enerjiden karşılamayı hedefliyor. Aynı zamanda enerji yoğunluğunu, yani birim GSYH başına tüketilen enerji miktarını da 2011 yılını baz alarak en az yüzde 20 düşürmeyi amaçlıyor. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından zengin bir ülke olarak, bu hedeflere emin adımlarla ilerliyor, başarımızın özellikle Avrupa'ya örnek olduğunu da görüyoruz" diye konuştu.

3 YILDA 50 MEGAWATTLIK PORTFÖY HEDEFLENİYOR

Enerji alanında milli gelir sağlama misyonunu üstlendiklerine, bu kapsamda yenilenebilir enerji projeleri ihraç ettiklerine de değinen Mustafa Yiğit Zeren, "Geleceğin yenilenebilir enerjide olduğuna inanıyoruz. 2021 yılında uluslararası yatırımlara imza atmayı ve stratejik alanlarda büyümeyi hedefliyoruz. Yenilenebilir enerji yatırımlarını önceliklendiriyoruz. Hollanda, Polonya, Ukrayna ve Romanya başta olmak üzere, Avrupa ülkeleri için yenilenebilir enerji projeleri geliştiriyoruz. Bu ülkelerde, güneş ve rüzgar enerjisine yapacağımız yatırımlarla önümüzdeki 3 yıllık dönemde 50 megawattlık bir portföye ulaşmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.


Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı
Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı
Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Yaşlı çift eve döndüklerinde karşılaştıkları hırsızlar tarafından öldürülmüş İstanbul'da vakaların tırmanışa geçmesi İl Sağlık Müdürü'nü de tedirgin etti: Aman dikkat, salgın henüz bitmedi Boynuna ip dolayıp surlarda ölüme terk ettiler Akşener, yeni Merkez Bankası Başkanı'nı uyardı: Ayasofya İmamı da koltuğa talip, dikkatli ol Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk "Uzaktan eğitim" mesajı: Salgın bitse de uzaktan eğitim kalıcı olacak Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Erol Bulut'la yola devam edilmesini istiyor Yasak Elma'da senaryo tepetaklak oldu! Seyirciler 'rüya' iddiasını duyunca küplere bindi Almanya Başbakanı Merkel 11 saatlik toplantıdan çıkıp böyle duyurdu: Virüsü yenemedik, peşimizi bırakmıyor
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı Mohamed'in çantasını kimin çaldığı belli oldu! O anlar kameralara saniye saniye yansıdı         
10:47
Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor Dile gelen muhabbet kuşu bölücü terör örgütü PKK'ya beddua ediyor         
10:46
Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı Son Dakika: Borsa İstanbul'da iki kez durdurulan işlemler tekrar başladı         
10:09
Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi Kız kardeşleri taciz eden şahıs, öfkeli kalabalık tarafından feci şekilde dayak yedi         
10:05
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı Kadın vekilin sandalyesine oturup kendini tatmin eden bürokrat görevden atıldı         
09:11
Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi Vakaların patladığı 5 ilde alarm durumuna geçildi! Bakan Koca il yöneticileriyle toplantı gerçekleştirdi         
08:54
"Atatürk" tartışması canlı yayını karıştırdı! Konuk stüdyoyu terk etti, program reklama gitti         
07:55
Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti Polis memuru tartıştığı sevgilisini öldürdükten sonra intihar etti         
07:38
Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu Uygun fiyatlı et kuyruğu salgın kurallarını unutturdu         
23:57
Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı Survivor'da yaşanan kavga federasyonu harekete geçirdi! İsmail Balaban'a 'bırak gel' çağrısı         
21:19
Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak Acun Ilıcalı, Leyla ile Mecnun'u yeniden ekrana taşıyacak         
21:02
Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı Marketlerden gıda maddesi çalan hemşire, serbest bırakıldı         
20:42
Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak Hande Erçel de aşk üçgeninin içine düştü! Bu video ortalığı hepten karıştıracak         
19:37
Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı Günlerdir kayıp olarak aranan genç kadının göl kenarında cansız bedenine ulaşıldı         
17:48
Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı Kapalı olan sinema salonuna gizlice sızıp cinsel ilişkiye giren gençler kameraya yakalandı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 11:13:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'deki yenilenebilir elektrik üretimi yüzde 72 arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei