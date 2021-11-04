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TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF - Son Dakika

TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF

04.11.2021 12:18

Türkiye'de yerli üretim süpürge makinesinin üretilmeye başlamasıyla sokaklardaki temizliğin rahatladığını ifade eden Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, "Bir firma ile anlaşarak Türkiye sokaklarına göre süpürge makinesi üretme kararı verdik.

Türkiye'de yerli üretim süpürge makinesinin üretilmeye başlamasıyla sokaklardaki temizliğin rahatladığını ifade eden Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, "Bir firma ile anlaşarak Türkiye sokaklarına göre süpürge makinesi üretme kararı verdik. Bu sayede hem kendi aracımızı ürettik hem de dış ülkelere bağımlı olmaktan kurtulduk. Böylece 12 milyon lira da tasarruf etmiş olduk" dedi.

Beyoğlu sokaklarının önceden ithal süpürge makineleriyle temizlendiğini belirten Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Mehmet Akpınar, 2005'ten beri Türkiye'de yerli üretim süpürge makinelerinin devreye geçmesiyle yerli makine kullanmaya başladıklarını söyledi. İthal araçlarla yerli araçların arasında inanılmaz fiyat farkı olduğunu vurgulayan Akpınar, 'Fiyatlar bizim üretmeye başlamamızla yarıya indi. Önceden ithal araçlarda herhangi bir arıza olduğunda yedek parçaları dışardan almak zorunda kalıyorduk. Eğer almazsak garantisi bitiyordu. Bu parçalar da çok pahalıydı. Ama yüzde 96 yerli araçlarımızla bu sorunların hepsini ortadan kaldırdık. Büyük tasarruf ettik' açıklamasını yaptı.

İTHAL 175 BİN EURO İKEN YERLİ 85 BİN EURO

Şu ana kadar kullanılan ithal araçların 175 bin euro olduğunu belirten Akpınar, yerli üretim araçlarda bunun 85 bin euroya düştüğünü söyledi. Mehmet Akpınar, 'Bu araçları mühendis ve çalışanlar birlikte tasarladı. Aracın rahat olup olmadığı personele tek tek soruldu. Kullanılan araçlarımızla ilgili personelimiz, kendini geliştirdi. Araç yapılırken özellikle 'Türkiye şartlarında ne şekil çalışır, zorlukları nelerdir' gibi sorulara odaklandık. Yerli üretim araçları, bizim sokaklarımızın bazıları yüzde 5 yüzde 7 eğimli. Bu eğimli sokaklarda bile çok rahat çalışabilecek pozisyona geldik? şeklinde konuştu.

ÜRETİCİLER ÇOĞALSIN

Yerli araçları ilk Beyoğlu Belediyesi'nin kullanmaya başladığını ifade eden Akpınar şunları söyledi: 'Bizim envanterimizde üç tane ufak, iki metre küp, dokuz tane de beş metreküplük aracımız var. On iki araçla çalışıyoruz ve şu zamana kadar da Türkiye genelinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden sonra en fazla süpürge makinesi devamlı olarak kullanan belediyeyiz. Üreticilerin çoğalmasını bekliyoruz. Dışa bağımlılığı yok etmek için bu gerekli. Çünkü bu kademe firmasının üretmiş olduğu bu araç aslında bir milat. Hem maddesel anlamda hem de çalışma anlamında bu araçlar bizi rahatlattı. Şoför araca bindiği zaman rahatlık, konfor, görüş açısı, arabasının düzgün çalışmasını ister.?

TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF
TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF
TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF
TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF

Beyoğlu Belediyesi, Beyoğlu, Tragger, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRKİYE'DEKİ YERLİ ÜRETİM SÜPÜRGE MAKİNESİ İLE YILDA 12 MİLYON LİRALIK TASARRUF - Son Dakika
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