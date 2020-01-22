Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 11'i diyabetli - Son Dakika
Son Dakika Sağlık Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 11'i diyabetli - Son Dakika

Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 11'i diyabetli

6 saat önce

Dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklanırken, bu oranın en çok Pakistan'da olduğu görüldü.

Türkiye'deki yetişkinlerin yüzde 11'i diyabetli, System.String[]

Dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklanırken, bu oranın en çok Pakistan'da olduğu görüldü. Böylelikle Pakistan'da bu oran yüzde 20, Türkiye'de ise yüzde 11 olarak kaydedildi.

Medya takip kurumu Ajans Press, diyabet ile ilgili basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre diyabet ile ilgili geçen yıl basına yansıyan haber adedi 23 bin 771 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde diyabete sebep olan şeylerin basında konuşulduğu görülürken, doktorların önlem amaçlı yaptığı açıklamalarında gündemde yer aldığı saptandı. Bunun birlikte diyabetle mücadele için açılan Diyabet Okulu'nun da basında oldukça yer aldığı belirlendi.

International Diabetes Federation (IDF) verilerinden elde edilen bilgilere göre, dünya üzerindeki diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki payı açıklandı. Bu oranın en çok Pakistan'da olduğu görülürken, Pakistan'da diyabetli oranının yüzde 20 olduğu kaydedildi. Pakistan'dan sonra diyabetli yetişkinlerin toplam nüfustaki oranın en yüksek olduğu ülkeler yüzde 17 ile Malezya, yüzde 16 ile de Suudi Arabistan olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de ise bu oran yüzde 11 olarak kaydedildi. Diyabetli yetişkinlerin nüfusa oranla en düşük olduğu yer ise yüzde 3 ile Nijerya olarak saptandı.


Pakistan, Türkiye, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.01.2020 10:29 Kaynak: DHA
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