Türkiye demiryolu tekeri üretiminde söz sahibi olacak - Son Dakika

Türkiye demiryolu tekeri üretiminde söz sahibi olacak

Türkiye, dünyanın sayılı demiryolu üreticisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından yılda 200 bin adet demiryolu tekeri üretmesiyle bu alansa söz sahibi olacak.

Türkiye demiryolu tekeri üretiminde söz sahibi olacak, System.String[]

Türkiye, dünyanın sayılı demiryolu üreticisi olan Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları A.Ş (KARDEMİR) tarafından yılda 200 bin adet demiryolu tekeri üretmesiyle bu alansa söz sahibi olacak.

KARDEMİR 2019 Yılı Faaliyet Raporunda yer verilen açıklamada, yaklaşık 42 milyon TL bütçeli projelerin devam ettiği belirtildi.

Otomotiv sanayisinin uluslararası teknik gerekliliklerini kapsayan IATF 16949 ile demiryolu endüstrisinde kalite ve güvenilirliği sağlayan ISO TS 22163 (IRIS) Uluslararası Demiryolu Endüstrisi Standardı Yönetim Sistemi belgelerine sahip olan şirketin, otomotiv, savunma sanayii ve demiryolu sektörlerine ürün tedarik eden küresel üretim tekniklerine sahip tedarikçiler ve üniversiteler ile sıkı işbirliği içerisinde olduğu ifade edilen açıklamada, "Son dönemde yeni ürün geliştirmeye yönelik yaptığımız çalışmalar kapsamında, 831 bin 600 ton/yıl üretim kapasitesine sahip çubuk ve kangal haddehanemizde otomotiv sektöründe bağlantı elemanları yapımında kullanılan kalite çeliklerin üretimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir. Sektörün, süspansiyon yaylarının yapımında kullandığı kalite çelik ile yüksek karbonlu çelik üretimlerimiz ticari pazara sunulmuştur" denildi.

Savunma, havacılık ve uzay sektörünün gelişmesine katkıda bulunmak ve bu alandaki yerli üretimin payını artırarak sektörel ihtisaslaşma ile küresel rekabet avantajı oluşturmak için faaliyet gösteren SAHA İstanbul'a üye olan şirketin en önemli hedeflerinden birisinin de, stratejik öneme sahip savunma sanayisinde kullanılan çeliklerin üretilmesi olduğu aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda, Savunma Sanayii Başkanlığı ve sektörün tüm temsilcileri ile iş birlikleri geliştiren şirketimiz, sektörün aşınmaya dayanıklı muhtelif parça imalatlarında kullandığı kalite çelikler, kangal formunda üretilerek pazara sunulmuştur. Amacımız, ülkemizin ilk entegre demir çelik fabrikası olarak milli bekaya katkı sunmak ve savunma sanayisinde yüzde 70'lere ulaşan millileşme oranlarının artırılmasına hizmet etmektir."

Fabrikanın BA318 tip demiryolu teker üretimlerine Kasım 2019'da başladığı, yurt içi satışlarının yanı sıra Avrupa'ya da ilk ihracatını gerçekleştirdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi.

Hedef ihracata 150 milyon euro değerinde katkı sağlamak

"Şirketimiz 120 bin adedi yük treni, 40 bin adedi yolcu treni, 20 bin adedi lokomotif ve 20 bin adedi de hafif raylı sistem tekeri olmak üzere yılda 200 bin adet demiryolu tekeri üretecektir. Almanya, Avusturya, Polonya, Slovakya, Bulgaristan, Fransa gibi Avrupa ülkeleri başta olmak üzere Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri, teker üretim kapasitemizin büyük bölümünün ihraç edileceği hedef pazarlarımız arasındadır. İlk planda yıllık ortalama 10 bin adet ve yaklaşık 8 milyon euro değerinde demiryolu tekeri ithalatının önüne geçilmesi ve tam kapasitede ülkemiz ihracatına yıllık yaklaşık 150 milyon euro değerinde katkı sağlanması hedeflenmektedir. BA004 tipi demiryolu tekeri üretim çalışmalarımız ise devam etmektedir. Çubuk kangal üretim tesislerimizde demiryolu sanayisinin kullandığı ve rayların beton travers ile bağlantısını sağlayan ray klipsi imalatına uygun 38Sİ7 kalite kangal üretimlerimiz de başarıyla gerçekleştirmiş ve seri üretime başlanmıştır." - KARABÜK

Karabük, Türkiye, Çubuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 10:46 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye demiryolu tekeri üretiminde söz sahibi olacak - Son Dakika Ekonomi
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