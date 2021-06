"Türkiye, Demokraside ve Kalkınmada Elde Ettiği Kazanımlara Sıkı Sıkıya Sahip Çıkma İradesinden Taviz Vermeyecektir" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Milleti ve devletiyle tek vücut olan Türkiye demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermemiştir, vermeyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Hatay Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katılarak partililere hitap etti.

Bugün açılışını yaptıkları eser ve hizmetlerin kente hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah hem mevcut projeleri hızla tamamlayarak hem yeni projeleri hayata geçirerek Hatay'ı her alanda daha ileriye taşımanın, daha güçlendirmenin gayreti içinde olacağız" dedi.

"MEDYANIN VEYA DİĞER ÇEVRELERİN TUZAĞINA ASLA DÜŞMEYECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "AK Parti, kutlu bir davanın sevdalısı insanları aynı çatı altında buluşturan eser ve hizmet siyasetiyle ülkemize çağ atlatan bir partidir. Maziden atiye uzanan medeniyet ve kültür davamızın bu dönemdeki sorumluluğunu üstlenmek bizler için en büyük şereftir. AK Parti'de siyaset yapmak, hatta AK Parti'yi desteklemek demek aynı zamanda bu sorumluluğa ortak olmak demektir. Hep söylediğim gibi AK Parti'yi millet kurmuştur, bu partinin sahibi de millettir. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hedefimiz önce bu ülkenin 84 milyon vatandaşının her birinin, onunla birlikte tarih ve medeniyet coğrafyamızdaki tüm kardeşlerimizin gönlünü fethetmektir. Biz bu gönül seferberliğini herkesten farklı olarak siyasi bir hesap için değil inancımızın ve geleneğimizin bir gereği olarak yerine getiriyoruz ve getireceğiz" diye konuştu.

"Medyanın veya diğer çevrelerin bizi, kendi kısır gündemlerinin içine hapsetme tuzağına asla düşmeyeceğiz" ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda en önemli görevin parti teşkilatlarına düştüğünü belirtti.

"VERDİĞİMİZ MÜCADELEDE ALLAH'IN İZNİYLE HEP DİK DURDUK VE DİK DURMAYA DA DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye'ye yönelen her saldırının hedefinde AK Parti'nin bulunmasının boşuna olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çünkü Türkiye ile AK Parti'nin kaderi adeta bütünleşmiştir. Türkiye'yi seven bizi de seviyor, Türkiye'den nefret eden bizden de nefret ediyor. Ülkemizin bağımsızlığını, çıkarlarını, milletimizin ve tüm dostlarımızın haklarını korumak için verdiğimiz mücadelede Allah'ın izniyle hep dik durduk ve dik durmaya da devam edeceğiz" dedi.

Karşılarındakilerin Türkiye'yi kendilerinden önce yaptıkları gibi artık diledikleri şekilde yönlendiremedikleri için hırçınlaştığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: "Ülkemizin siyasetini, yurt dışından estirilen havalarla yönlendirme gayretleri, eski alışkanlıkların yeniden depreştirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Milletimiz bu ülkede kimin ne olduğunu, kimin kime hizmet ettiğini, neyi ne için yaptığını gayet iyi biliyor. Biz kendi içimizde eser ve hizmet siyaseti çizgisinden ayrılmaz, birbirimize sevgimizi, saygımızı kaybetmez, milletimizle olan şu gönül bağımızı koparmazsak bunların hiçbiri netice vermez. "

"2023 SEÇİMLERİNE KADAR TEK BİR GÜNÜNÜZÜ BOŞ BIRAKMADAN ÇALIŞMANIZI İSTİYORUZ"

Hatay'ın bu konuda diğer 80 ile örnek olacak bir dayanışma sergileyeceğine inandığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: "Türkiye'nin 19 yıldır yaşadığı 15 ayrı seçimin her biri kendi içinde hayati öneme sahipti. Hamdolsun milletimiz bu seçimlerin tamamında da sandıktan AK Parti'yi birinci çıkartarak mücadelemizde bize destek olmuş, güç vermiş, yol açmıştır. Şimdi önümüzde 2023 seçimleri var. Bu seçimler 19 yılın ardından ülkemizin geldiği seviyeyi 2053 vizyonuna bağlayabilmesi bakımından en kritik dönemeci teşkil ediyor. Sizlerden bu anlayışla 2023 seçimlerine kadar tek bir gününüzü bile boş bırakmadan gece gündüz çalışmanızı istiyoruz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir yandan şehre ve ülkeye yaptığımız hizmetleri anlatırken bir yandan da büyük ve güçlü Türkiye hedefimizi milletimizle paylaşacağız. Bu ülkede insanımızın hayatına dokunan her alanda ne yapıldıysa altında AK Parti'nin imzası oldu. Bundan sonra da ne yapılacaksa AK Parti'nin yapabileceği gerçeğini herkese göstereceğiz. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, adalette, emniyette, enerjide, tarımda yaptıklarımızı anlatacağız, dış politikada ne yaptık, ne yapıyoruz, ne yapacağız bunları anlatacağız. Muhalefet partilerinin ne ülkeye ne millete bunu açıklayacak ne vizyonları ne de verdikleri hesapsız, kitapsız sözleri hayata geçirebilecek dirayetlerinin olmadığını her vatandaşımıza anlatacağız. Bunların yalandan başka bir vizyonları yok. Bilhassa gençlerimizi gelecekleri ve hayalleri konusunda kendilerine yol açacak, destek verecek, imkan sağlayacak tek partinin AK Parti olduğuna ikna edeceğiz" diye konuştu.

Her dönemde tevessül edildiği gibi bu süreçte de AK Parti'ye yapılan saldırıların, atılan iftiraların, yürütülen karalama kampanyalarının asıl amacının Türkiye'yi kalkınma ve büyüme rayından çıkarmak olduğunu anlatacaklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gezi'de mesele nasıl ağaç değilse, 17-25 Aralık'ta nasıl mesele hukuk değilse, 15 Temmuz darbe girişiminde nasıl mesele Türkiye değilse, bugünkü saldırıların gayesinin hakikat arayışı olmadığını tüm millete göstereceğiz" dedi.

Milletin bugüne kadar oynanan her oyunu gördüğünü, kurulan her tuzağı deşifre ettiğini, yazılan her senaryoyu boşa çıkardığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milleti ve devletiyle tek vücut olan Türkiye, demokraside ve kalkınmada büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde elde ettiği kazanımlara sıkı sıkıya sahip çıkma iradesinden taviz vermemiştir, vermeyecektir. Dedim ya hayatları yalan. Yatıyorlar kalkıyorlar ne diyorlar? 'Erken seçim. ' Nereden çıktı bu? Erken seçimin tarihi belli, Haziran 2023. Boşuna çabalamayın" ifadesini kullandı.

"GENÇLERLE İRTİBAT KURACAK, NELER YAPTIĞIMIZI ANLATACAKSINIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşması sırasında salondakilerin tezahüratı üzerine, "Gençler, gördüğünüz gibi dimdik ayaktayım. Ama benim de gençlerden bir isteğim var. Sizler de durmak, duraksamak yok, tüm gençlerle irtibat kuracak, bütün onlara neler yaptığımızı anlatacaksınız" dedi.

Gençlerin 20 yıl önceki Türkiye'yi ve Hatay'ı bilemeyeceğine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Onlara anlatacaksınız. Elimizdeki belgelerle, bilgilerle anlatacaksınız. Hani şimdi 'Z kuşağı' filan diyorlar. Bunları anlatacaksınız. Bilmezler. Unutmayın hafıza-i beşer nisyan ile maluldür. Yani insanoğlunun hafızası hep unutkandır, unutur. İşte onlara, bunları hatırlatacaksınız. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eski Türkiye özlemiyle yanıp tutuşanların karşısına büyük ve güçlü Türkiye hedefine daha sıkı şekilde sarılarak çıkacağız. Ülkemizle ilgili özellikle sağlık, bunların hayatında böyle bir şey var mı? İşte bir zamanlar SSK'nin başında olan zat bugün ana muhalefetin başında. Bu zatın SSK'nin başında olduğu zamanlar, onları hemen teşkilatımızdan temin edin. Savaş Ay'ın programındaki Bay Kemal'in programını tüm teşkilata izletin, görsünler. O zaman hastanelerimizin hali neymiş görsünler. Bunları görüntülü olarak izletin. Gençler bunu bilsinler. Şimdi ise hastanelerimiz nasıl, bunu da görsünler. Mukayeseli. Muhalefetin dışarıdan ve içeriden aldıkları gazla, doğrusuna yanlışına bakmaksızın buldukları her malzemeyi kullanarak sahada boy gösterdiğini müşahede ediyoruz" diye konuştu.

"MİLLETİN GÜCÜNÜ CÜMLE ALEME GÖSTERMEMİZ ŞARTTIR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu anda dünyanın değişik yerlerinde, Avrupa'nın en gelişmiş ülkeleri ve Amerika'da Kovid-19 aşısının ücretli yapıldığına dikkati çekerek, konuşmasının sonunda şunları kaydetti: "İngiltere'de bugün evet 100 sterlin gibi bir rakamla aşı yapılıyor. Bizde böyle bir şey var mı? Bizde böyle bir şey yok. Biz tam aksine 'Yeter ki aşı yaptıralım. ' diyoruz. Şu anda yoğun bir şekilde bu kampanyalarımızı sürdürüyoruz. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bizim çok daha güçlü bir şekilde sahaya çıkarak milletin gücünü cümle aleme göstermemiz şarttır. Bu konuda sizlere güveniyorum. "