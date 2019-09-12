Son Dakika Haberleri: Türkiye demokrasisinin 'kara lekesi' 12 Eylül'de neler yaşandı?
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Türkiye demokrasisinin 'kara lekesi' 12 Eylül'de neler yaşandı?

5 dakika önce

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Türkiye demokrasisinde 'kara leke' olarak anılan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı, 52 bin kişi de tutuklandı.

Türkiye demokrasisinin 'kara lekesi' 12 Eylül'de neler yaşandı?, System.String[]

12 Eylül 1980 darbesinin üzerinden 39 yıl geçti. Türkiye demokrasisinde 'kara leke' olarak anılan darbe sonrası 650 bin kişi gözaltına alındı, 52 bin kişi de tutuklandı.


Sıkıyönetim döneminde, 14 kişi cezaevlerindeki açlık grevlerinde, 171 kişi sorguda ve uğradığı işkencelerde, 49 kişi de idam edilerek hayatını kaybetti.

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Türkiye, Eylül, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 10:30 
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