Son Dakika Haberleri: Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi
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Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi

28 dakika önce

Türkiye'den 10 ayda yapılan 245 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 432 milyon dolar gelir elde edildi.

Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi, System.String[]
Türkiye'den 10 ayda yapılan 245 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 432 milyon dolar gelir elde edildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:27 
türkiye, fındık, Ekonomi
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