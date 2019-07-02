Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi
28 dakika önce
Türkiye'den 10 ayda yapılan 245 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 432 milyon dolar gelir elde edildi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 03:27
'den 10 ayda yapılan 245 bin ton fındık ihracatından 1 milyar 432 milyon dolar gelir elde edildi.
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Türkiye'den 10 ayda 245 bin ton fındık ihraç edildi
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