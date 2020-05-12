Türkiye'den 12 ülkeye

Konya'da bir firmanın 170 bin metrekare alanda yetiştirdiği 25 milyon lale, Türkmenistan, Kazakistan, İran ve Azerbaycan başta olmak üzere 12 ülkeye satılıyor.

Asırlar önce Orta Asya'dan Anadolu'ya getirilen lalenin bu topraklardaki hikayesi devam ediyor. Avrupalıların Osmanlı Devleti aracılığıyla tanıştıkları ve "tülbent" kelimesinden esinlenerek "Tulipa" ismini verdikleri lale, yeniden Anadolu topraklarından Avrupa'ya yolculuğunu sürdürüyor.

İklimi, toprak yapısı, güneş ve su gibi doğal kaynaklarının yanı sıra üretim için gerekli kış şartlarının da uygun olması Konya'yı, tahıl ürünlerinin yanında süs bitkisi üretimi açısından da cazip kılıyor.

Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 40 çeşit lalenin üretildiği tarla, her yıl ülkenin dört bir yanına lale gönderen bir üretim merkezi konumunda bulunuyor. Bunun yanı sıra firmanın ürettiği laleler, 12 ülkeden alıcı buluyor.

"Üretimin yüzde 80'i iç piyasaya gönderiliyor"

Asya Lale Üretim Çiftliği Sorumlusu ve Ziraat Mühendisi Ramazan Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 25 yıldır lale üretimi yaptıklarını söyledi.

Lalelerin yüzde 80'ini başta belediyeler olmak üzere yurt içindeki alıcılara gönderdiklerini belirten Kılıç, şöyle konuştu:

"Üretimimizin Geriye kalan yüzde 20'lik kısmını da 12 ülkeye ihraç ediyoruz. Daha çok doğu ülkelerine gönderiyoruz. Türkmenistan, Irak, Azerbaycan, Kazakistan ve İran gibi ülkeler yoğunlukla satış yaptığımız yerler. Bunun yanında Avrupa'da Bulgaristan ve Romanya gibi bazı ülkelere de lale satışı yapıyoruz."

"Hedefimiz daha fazla ülkeye ihracat yapmak"

Kılıç, ülke ekonomisine katkı sağladıklarını belirterek, "Her yıl milyonlarca laleyi dünyanın çeşitli yerlerine gönderiyoruz. İnşallah hedefimiz daha fazla ülkeye ihracat yapmak. Bunun için de elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz." diye konuştu.

Öte yandan lale tarlasını her yıl binlerce turistin ziyaret ettiğini de aktaran Kılıç, bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı ziyaretçi kabul etmediklerini sözlerine ekledi.